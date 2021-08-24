【淘寶傢俬】$410淘電腦枱疑惹跳蝨入屋　事主：淘完先開始有蝨！【附滅蟲5步曲】

▲ $410淘電腦枱疑惹跳蝨入屋。

淘寶傢俱雖然便宜但有惹蟲風險！日前有網民指在淘寶購入一張電腦枱後，屋內突然多了跳蝨，搞到夜不能眠，非常困擾。雖然電腦枱是鋼材及玻璃製造，但因為屋企已住多年一直無事，直至淘電腦枱後才有蟲，故懷疑因電腦枱而「惹蟲入屋」。

▲ 事主發現屋內出現超級細隻的昆蟲，懷疑是跳蝨。(圖片來源：「淘寶唔開心share （中伏group)」)

網民於Facebook群組「淘寶唔開心share （中伏group）」發文，指自己幾個月前於淘寶淘了一張約410港元的電腦枱。但最近發現屋內出現超級細隻的昆蟲，懷疑是跳蝨。睡覺時，也總感覺有昆蟲在身上跳來跳去，十分困擾。

感覺到有啲嘢跳嚟跳去，搞到我都瞓唔到。

他表示，所見的蝨蟲都在牆身及天花板，但電腦枱就沒有。電腦枱的材質為鋼鐵加玻璃。雖然如此，但他仍懷疑蝨患與電腦枱有關，因為自己已住上址多年，一直相安無事，直至最近淘了淘寶電腦枱才開始有蝨。

所以我先懷疑係張電腦枱。

帖文一出馬上引起網民熱議，有網民分享自己亦試過淘寶「咕𠱸」出事，拆開才愛現棉內充滿蝨；亦有人建議要掉棄電腦枱，並找滅蟲公司處理。

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撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問任永強曾接受TOPick訪問時提到，不少淘戶淘到傢俬，安裝後才發現傢俬蟄伏了不少昆蟲或木蝨，當中包括：梳化、床褥、地板等，非常嚇人。他指出，目前本港最多的家居害蟲有4款，包括：

姬薪蟲

卜泥

木蝨/床蝨

白蟻

其中姬薪蟲及卜泥均為非常細小的蟲，雖不會咬人，但繁殖速度非常快，對住戶造成相當大的滋擾。

至於木蝨/床蝨亦為非常討厭的小蟲，牠們會藏在一些「陰濕位」，並以吸血維生，不少居民被咬至全身紅腫，惟通常發現時，木蝨多已繁殖了很久，且牠們的繁殖速度以幾何級計算，故非常難處理。

而白蟻則是破壞性最強的蟲，一旦木材內有白蟻，牠會蛀去所有木材方罷休；而白蟲怕光，即使斷了去路，牠們會在創另一條路繼續「蛀木」，故需依靠儀器才可「殲滅」牠們。

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他解釋，內地傢俬特別多蟲原因如下：

1. 內地木傢俬不如外地入口傢俬，不會進行高溫防蟲處理；

2. 內地傢俬用料多為「蔗渣板」或「夾板」，兩者均為軟木，易藏蟲卵，遇上又濕又熱天氣時，蝨蟲便鑽出木板不斷繁殖；

3. 內地不少儲存倉庫清潔度不佳，且傢俬長期儲存在濕度高、蝨蟲繁殖地方，即使是包裹傢俬的紙箱都會吽蟲；

4. 香港夏天天氣熱及濕度高，藏在木板內的蝨蟲便會鑽出來。

專家教淘寶傢俬入屋前做好滅蟲5件事：

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責任編輯：羅嘉欣