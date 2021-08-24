【2021中秋節】帝港酒店集團新推雙色月餅禮盒 焦糖碧根果仁+花生醬紅桑子等新口味登場【附早鳥優惠詳情】
今年中秋佳節，帝港酒店集團旗下四間酒店：帝都酒店、帝京酒店、帝景酒店及帝逸酒店推出一系列精美月餅，當中包括多款新口味，例如焦糖碧根果仁、花生醬紅桑子、純素白蓮蓉、流心奶黃及日式抹茶奶黃口味。
月餅禮盒換新裝
本年度的月餅禮盒換上全新包裝，採用玫瑰金色作為主色調，高貴優雅，配上荷花、牡丹、玫瑰、雀鳥及蜻蜓，喻意「花好月圓」，中秋明月照無眠，百花齊放，雀鳥爭鳴，共慶八月十五之夜。
點擊大圖了解月餅款式詳情：
一系列月餅款式
帝港酒店集團的月餅用料上乘，除了傳統的蓮蓉款式和近年深受歡迎的奶黃月餅外，集團亦推出全新雙色月餅禮盒，匠心巧製兩款全新口味：迷你焦糖碧根果仁月餅及迷你花生醬紅桑子月餅；另有專為純素人士而設計的迷你純素白蓮蓉月餅。
八款禮盒包括：「七星伴月禮盒」(8個裝)、「雙黃白蓮蓉月餅」(4個裝)、「雙黃蓮蓉月餅」(4個裝)、「雙色月餅禮盒」(6個裝) 、「迷你流心奶黃月餅」(6個裝)、「迷你純素白蓮蓉月餅」(6個裝)、「迷你陳皮豆沙月餅」(6個裝)及「迷你日式抹茶奶黃月餅」 (6個裝)。
由即日起2021年至9月14日，於帝都酒店玉庭、帝京酒店帝京餅店、帝景酒店E-Centre、帝逸酒店逸軒或經網上預訂月餅更可以優惠價選購。
雙色月餅禮盒特色
雙色月餅禮盒當中的迷你焦糖碧根果仁月餅，以傳統的五仁口味為創作靈感：先烤焗碧根果仁，再混入由楓糖漿、馬達加斯加香草精油及忌廉等製成的焦糖漿，最後以鬆化餅皮包裹著。比例精準完美，不會過於甜膩。
而迷你花生醬紅桑子月餅由法國可可粉及紐西蘭牛油製成的餅皮，包裹著花生醬餡料，中間為紅桑子果醬。特意加入經炒香的花生碎以增加口感，配襯紅桑子味道一甜一酸，互相平衡。
早鳥優惠
凡於2021年9月14日或之前訂購，更可享以下提前預訂優惠：
|月餅種類
|原價
|提早預訂優惠
8月31日或之前訂購
|預訂優惠
9月14日或之前訂購
|七星伴月禮盒
(8個裝)
|HK$698
|HK$482
|HK$530
|雙黃白蓮蓉月餅
(4個裝)
|HK$408
|HK$282
|HK$310
|雙黃蓮蓉月餅
(4個裝)
|HK$408
|HK$282
|HK$310
|迷你陳皮豆沙月餅
(6個裝)
|HK$368
|HK$254
|HK$280
|迷你純素白蓮蓉月餅
(6個裝)
|HK$358
|HK$247
|HK$272
|迷你流心奶黃月餅
(6個裝)
|HK$358
|HK$247
|HK$272
|迷你日式抹茶奶黃月餅
(6個裝)
|HK$358
|HK$247
|HK$272
|雙色月餅禮盒(6個裝)
包括迷你花生醬紅桑子月餅三個及迷你焦糖碧根果仁月餅三個
|HK$338
|HK$233
|HK$257
帝都酒店、帝景酒店及帝逸酒店最後訂購日期： 2021年9月17日
- 換領日期 ﹕2021年8月16日至9月17日
- 雙色月餅禮盒換領日期 : 2021年8月23日至9月17日
帝京酒店
- 換領日期 ﹕2021年8月16日至9月21日
- 雙色月餅禮盒換領日期 : 2021年8月23日至9月21日
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責任編輯：王芷瑩