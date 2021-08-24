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【2021中秋節】帝港酒店集團新推雙色月餅禮盒　焦糖碧根果仁+花生醬紅桑子等新口味登場【附早鳥優惠詳情】

休閒消費 10:57 2021/08/24

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帝港酒店集團新推一系列月餅。（圖片由酒店提供）

今年中秋佳節，帝港酒店集團旗下四間酒店：帝都酒店、帝京酒店、帝景酒店及帝逸酒店推出一系列精美月餅，當中包括多款新口味，例如焦糖碧根果仁、花生醬紅桑子、純素白蓮蓉、流心奶黃及日式抹茶奶黃口味。

月餅禮盒換新裝

本年度的月餅禮盒換上全新包裝，採用玫瑰金色作為主色調，高貴優雅，配上荷花、牡丹、玫瑰、雀鳥及蜻蜓，喻意「花好月圓」，中秋明月照無眠，百花齊放，雀鳥爭鳴，共慶八月十五之夜。

點擊大圖了解月餅款式詳情：

    點擊圖片放大
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    +7

一系列月餅款式

帝港酒店集團的月餅用料上乘，除了傳統的蓮蓉款式和近年深受歡迎的奶黃月餅外，集團亦推出全新雙色月餅禮盒，匠心巧製兩款全新口味：迷你焦糖碧根果仁月餅及迷你花生醬紅桑子月餅；另有專為純素人士而設計的迷你純素白蓮蓉月餅。

八款禮盒包括：「七星伴月禮盒」(8個裝)、「雙黃白蓮蓉月餅」(4個裝)、「雙黃蓮蓉月餅」(4個裝)、「雙色月餅禮盒」(6個裝) 、「迷你流心奶黃月餅」(6個裝)、「迷你純素白蓮蓉月餅」(6個裝)、「迷你陳皮豆沙月餅」(6個裝)及「迷你日式抹茶奶黃月餅」 (6個裝)。

由即日起2021年至9月14日，於帝都酒店玉庭、帝京酒店帝京餅店、帝景酒店E-Centre、帝逸酒店逸軒或經網上預訂月餅更可以優惠價選購。

雙色月餅禮盒特色

雙色月餅禮盒當中的迷你焦糖碧根果仁月餅，以傳統的五仁口味為創作靈感：先烤焗碧根果仁，再混入由楓糖漿、馬達加斯加香草精油及忌廉等製成的焦糖漿，最後以鬆化餅皮包裹著。比例精準完美，不會過於甜膩。

而迷你花生醬紅桑子月餅由法國可可粉及紐西蘭牛油製成的餅皮，包裹著花生醬餡料，中間為紅桑子果醬。特意加入經炒香的花生碎以增加口感，配襯紅桑子味道一甜一酸，互相平衡。

早鳥優惠

凡於2021年9月14日或之前訂購，更可享以下提前預訂優惠：

月餅種類 原價 提早預訂優惠
8月31日或之前訂購		 預訂優惠
9月14日或之前訂購
七星伴月禮盒
(8個裝)		 HK$698 HK$482 HK$530
雙黃白蓮蓉月餅
(4個裝)		 HK$408 HK$282 HK$310
雙黃蓮蓉月餅
(4個裝)		 HK$408 HK$282 HK$310
迷你陳皮豆沙月餅
(6個裝)		 HK$368 HK$254 HK$280
迷你純素白蓮蓉月餅
(6個裝)		 HK$358 HK$247 HK$272
迷你流心奶黃月餅
(6個裝)		 HK$358 HK$247 HK$272
迷你日式抹茶奶黃月餅
(6個裝)		 HK$358 HK$247 HK$272
雙色月餅禮盒(6個裝)
包括迷你花生醬紅桑子月餅三個及迷你焦糖碧根果仁月餅三個		 HK$338 HK$233 HK$257

帝都酒店、帝景酒店及帝逸酒店最後訂購日期： 2021年9月17日

  • 換領日期 ﹕2021年8月16日至9月17日
  • 雙色月餅禮盒換領日期 : 2021年8月23日至9月17日

帝京酒店

  • 換領日期 ﹕2021年8月16日至9月21日
  • 雙色月餅禮盒換領日期 : 2021年8月23日至9月21日

同場加映：兒童酒精入眼致角膜受損　醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷

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責任編輯：王芷瑩

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