【狠母虐兒】6歲男童半夜被發現未睡覺　母和同居男逼做50下掌上壓兼體罰

▲ 台灣一名6歲男童因半夜不睡覺，被母親和同居人虐打。

晚上要小朋友乖乖上床睡覺，對家長可能是一大考驗。台灣一名6歲男童因半夜仍未睡覺，被媽媽和同居人要求做50下掌上壓，如做不到就會被打，手臂佈滿瘀傷。事件被男童的姨姨揭發後報警，男童經驗傷後目前被緊急安置。

▲ 男童手臂全是瘀傷。（「爆怨2公社」FB圖片）

不睡覺被罰做掌上壓

一名網民在Facebook群組「爆怨2公社」發帖，怒斥妹妹和其同居人虐兒。事主指其妹妹育有一名6歲兒子，小朋友晚上難以自行入睡，而妹妹和同居人只顧在客廳玩遊戲機，沒有哄孩子睡覺。姪子向事主表示，如果在半夜被發現仍未入睡，會被要求做掌上壓或深蹲，

掌上壓，要做五十下，做不到五十就休息，就會被打。

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男童滿身是傷

事主表示，兩周前，其爸爸要求妹妹和同居人帶姪子回家，妹妹曾嘗試推搪，指小朋友身上有傷。後來姪子一回家「就衝上二樓找婆婆」。事主尾隨上樓，發現姪子的手臂滿佈瘀傷，結果發現小朋友全身都是傷痕。

小孩說，手臂是母親的同居人用拳頭打的（雙臂都有）。小孩還說，都黑青了，還一直打。

▲ 男童指做不到50下掌上壓就會被打。（「爆怨2公社」FB圖片）

其後家人報警，翌日事主帶姪子到醫院驗傷，情況被指屬嚴重家暴，所以已被緊急安置。事主憶述，去年姪子在婆婆家時，在老人家哄睡下很快便入睡，故質疑妹妹的做法，「大家也是不哄小孩睡的嗎？大家的小孩也都是自律去睡覺？」她亦表示，印象中自己也是年紀大一點才自行入睡。

網民：這不能原諒！

帖文一出引來大批網民回應，紛紛留言怒斥事主妹妹和同居人不負責任，「這種人不是媽媽」、「這不能原諒！」、「怎麼可以這樣打小孩」。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳