【科研成就】中大醫學院盧煜明教授成首位華人榮獲「皇家獎章」　冀吸引下一代人才成為科學家

▲ 盧煜明成為「皇家獎章」首位華人得主。（經濟日報資料圖片）

英國皇家學會今天（24日）公布2021年「皇家獎章」得主。中大醫學院盧煜明教授為本年生物學科「皇家獎章」得主，是該獎項成立近200年以來首位華人得獎者，表揚他憑藉血漿DNA診斷技術，開創「無創產前診斷」方法以及早診斷唐氏綜合症和多種遺傳病的革命性成就，並為其他類型的液體活檢奠下重要基石。

有「無創產前檢測之父」之稱的盧煜明教授，現為中大醫學院副院長(研究)、化學病理學系系主任及李嘉誠健康科學研究所所長。他於1997年加入中大，同年發表孕婦的血漿內存有高濃度的胎兒DNA。盧教授及其團隊後來研發了唐氏綜合症的無創檢測方法，成功將以DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」，從科學研究層面應用至臨床診斷，現時已被全球數十個國家廣泛採用，每年數以百萬計孕婦受惠，是醫學界的重大突破。

同場加映，盧煜明教授解釋「無創產前檢測」:

成為首位生物學科「皇家獎章」的華人得獎者，盧煜明表示：「十分鼓舞。能夠與歷史上多位偉大的科學家獲得同一榮譽，我實在感到非常榮幸。研發『無創性產前診斷技術』不單是我個人的工作，更是整個團隊的成就。」

我要感謝在科研路上一直給予啟發、支持及陪伴的家人、導師、同事、學生和朋友。

盧煜明希望這個獎項能吸引更多年輕人體會到科學的樂趣和意義：

科學的未來取決於我們能否吸引下一代最優秀的人才進入科學領域探索，尋找下一個科學突破。

根據資料，歷史上此獎章僅被頒發約400枚，得獎者包括提出「進化論」的達爾文及「原子理論」的道耳頓。自諾貝爾獎在1901年成立以來，大約有五分一「皇家獎章」得獎人先後成為諾貝爾獎得主。

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記者：李榮忠