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【無窮之路】來回攀5000級天梯訪懸崖村　陳貝兒受傷仍堅持拍攝：活著不容易

娛樂 11:03 2021/08/24

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陳貝兒在《無窮之路》訪不同內地脫貧故事。

陳貝兒主持的TVB全新節目《無窮之路》，內容是關於中國不同地區脫貧背後故事，日前播出首集，陳貝兒到訪四川的涼山彝族自治州，她跟攝製隊並要走過2556級的天梯，到達海拔1500多米高的懸崖村，了解當地村民的堅毅人生。

在《無窮之路》首集「懸崖村的歷史及滄桑」。陳貝兒跟攝製隊去到四川大涼山橫斷山脈的「懸崖村」，該地由於沒有車路，唯一上落山方法，便依靠一條垂直90度，共2556級、接近1千米的懸崖鋼梯，如每日來回上山，便要走逾5000多級樓梯。

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同場加映：193+JNY專訪

陳貝兒在節目親身走上天梯，途中一度累得雙腳發軟，最後仍堅持走到上山。她在IG分享感受：「無窮之路，點樣爬2556級天梯上懸崖村係一個難題。上到去，力已盡、腳已軟。做完訪問拍晒嘢，點樣趕喺天黑前落返（番）嚟又係另一個難題。」

【高山反應】陳貝兒赴川藏拍攝不適送院　Janis呼吸不順堅持繼續開工

採訪後對人生感悟

她亦有感而發：「這年頭一切都不容易。健健康康地活著（着）不容易、自自在在地活著（着）不容易。正因為生活不容易、所以一切也來得珍貴。亦因為珍貴、所以很多人仍然一直堅持著（着）。我告訴你，一切都是值得的、能活著（着）就是珍貴。生命沒有完結，生命只有前進。世界很大，有很多人用不同的方法努力勇敢地活着。」

其實拍攝完節目後，貝兒落山時扭到腳部受傷，需由當地人背著落山，她感慨：「世界很大，有很多人用不同的方法努力勇敢地活着。最後因為扭親膝頭哥又撞親腳，多謝某色拉博同柏查有格扶住我又揹住我落山。今趟旅程讓我大開眼界、期待下個星期和你分享更多，睇下村民依家嘅生活。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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