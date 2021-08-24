【MIRROR X ERROR星蹤】姜糖出招姜濤灣再現　Hellosss應援Ian《搞不懂》MV港九播放

▲ 粉絲們準備好應援嗎？

兩大人氣男團MIRROR和ERROR於本周有不少活動，當中包括姜濤的新劇《超感應學園》應援及陳卓賢（Ian）的新歌《搞不懂》應援等，相信粉絲們又要出動打卡及支持偶像。

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▲ 《我是現場》音樂會。

我是現場

馮允謙（Jay）及MIRROR成員陳卓賢接捧參與第二回《我是現場》，於8月24、25日晚上8時在九龍灣國際展貿中心舉行一連兩場期間限定聯乘音樂會。

未能成功購得現場門票的歌迷也可購買網上門票，安坐家中欣賞音樂會。

▲ 「籃神卡」。

籃神卡

麥當勞App用戶自即日起於推廣期內使用優惠劵，便可隨機獲得1款MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）或呂爵安（Edan）的「籃神卡」（全套6款限量版卡）。

同場加映：193、JNY專訪

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姜濤灣

MIRROR成員姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）的新劇《超感應學園》將於9月13日在ViuTV播放，一眾姜糖特意於銅鑼灣落廣告應援，令姜濤灣再現。

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《搞不懂》

MIRROR成員陳卓賢最近推出新歌《搞不懂》，一眾Hellosss特意集資應援，分別於重慶大廈、旺角百老匯戲院、翡翠明珠廣場及銅鑼灣崇光外牆大電視播放Ian的新歌MV。

▲ Ian海報。

Ian廣告

MIRROR成員陳卓賢（Ian）獲邀為黑白代言，除了為品牌拍攝短片外，一系列大型應援廣告會於本月登場，包括鏡仔首架車身內外全包廣告及穿梭港九巴士專線、近 25 米的大型港鐵站廣告等，Hellosss更有機會換取Ian簽名海報。