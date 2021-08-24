【廚具新登場】BRUNO首度聯乘Miffy推新家電廚具系列　多功能電熱鍋+三文治機+保溫杯粉絲必入手

▲ BRUNO聯乘Miffy推新家電廚具系列，造型可愛，為煮食增添樂趣。（圖片由Bruno提供）

今個夏天，日本人氣家居生活品牌BRUNO與Miffy首度合作推出全新聯乘系列，以Miffy鮮豔的橙色帶來更多朝氣與活力，可愛Miffy插畫跳躍在BRUNO經典的多功能電熱鍋、厚燒三文治機及保溫杯上，輕鬆製作Miffy造型的美味食物，增添煮食樂趣！

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BRUNO x Miffy Compact Hot Plate 多功能電熱鍋

BRUNO經典多功能電熱鍋可烹調火鍋、燒烤、炮製壽喜燒及章魚小丸子等美食，限定款除了印有Miffy澆花與紅蘿蔔的插畫外，蓋鈕也有可愛的金色Miffy立體造型，隨機附送平面烤盤、章魚小丸子烤盤及Miffy造型六格烤盤，可製作不同Miffy朋友的班戟，為早餐和茶點更添心思！

顏色：Bruna Red

BRUNO x Miffy Double Grill Sand Maker 雙片厚燒三文治機

全新加大版雙片厚燒三文治機新登場，特別加大烤盤深度可擺放更多食材及增加溫度控制，由早到晚都可以厚燒三文治機下廚，烹調肉類及蔬菜等主食。

隨機附送Miffy造型三文治及班戟烤盤，連燒烤盤可製作帕尼尼及燒肉。以三文治烤盤同時擺放多款食材，製成豐富的Miffy造型加厚飛碟，換上Miffy造型班戟烤盤更可為您喜愛的Miffy角色製作迷你班戟，為美食加分。

顏色：Bruna Red

*現已接受預訂，預計11月中旬到貨

BRUNO x Miffy Single Grill Sand Maker 厚燒三文治機

除了雙片外也同步推出單片厚燒三文治機，小巧易收藏，三文治烤盤一面是Miffy圖案，另一邊是Boris Beer圖案，輕易製作Miffy造型飛碟，可另配窩夫及小蛋糕烤盤。

顏色：Bruna Red

*現已接受預訂，預計11月中旬到貨

BRUNO x Miffy Thermal Mug 保溫杯

保溫杯注入Miffy豐富的顏色及插畫，圖案造型可愛包括踏滑板、游泳、拿氣球和熊公仔的Miffy，一起投入到Miffy的世界！保溫杯以真空雙層結構保持飲品溫度，而貼心的滑動式杯蓋既方便又能防止塵埃掉進飲品中，讓您盡情享受飲品。

顏色：Bruna Red & Yellow (短) Blue & Green (高)

*現已接受預訂，預計10月下旬到貨

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責任編輯：王芷瑩