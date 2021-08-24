【商場活動】藍田啟田商場「夏日More More茶。好物市集」開鑼    茶藝分享主題展覽齊掃貨

▲ 啟田商場「夏日More More茶。好物市集」開鑼 ! (相片來源︰ 啟田商場)

啟田商場全面優化後，與著名藝術家b. wing合作推出「KTopia快樂國度」，打造年青人嶄新聚腳點並增添藝術元素，周末不妨逛逛。

▲ 啟田商場「夏日More More茶」現場還有沖茶示範。(相片來源︰ 啟田商場)

在場內，b. wing同時設計了全新專屬角色Kaka，連同人氣角色A仔，暢遊6個打卡裝置並加入擴增實境（AR）互動，展開「Key to Fun」旅程。商場於今個盛夏，將Kaka的下午茶派對「發揚光大」，夥拍本地著名餐飲供應商捷榮集團，帶來多項體驗及藝術展覽，更懂得品味生活的茶道愛好者及熱愛藝術文化的文青們舉行「夏日More More茶。好物市集」，延續追求品味生活的概念。

▲ 啟田商場內設有不少打卡位。(相片來源︰ 啟田商場)

▲ 商場與捷榮集團合作，帶來多款精品茶葉及品茶體驗。(相片來源︰ 啟田商場)

「夏日More More茶」活動將由8月21日至9月30日於啟田商場舉行，「好物市集」則由8月21日起連續4個周末，帶領一眾參加者踏上一趟以「茶」為主題的悠閒旅程。商場與捷榮集團帶來多款精品茶葉及品茶體驗，推廣嶄新的茶藝文化。

▲ 將日本清酒的空樽，經改造後可變為小盆裁。(相片來源︰ 啟田商場)

為了糅合茶道及藝術文化，「好物市集」還邀請了逾30個手作達人及特色攤檔，搜羅不同特色茶製品、布藝品、押花藝術品、擺設精品等，別緻又實用。購物過後更可參加花茶蠟燭及茶畫工作坊，製作獨一無二的自家手作。

啟田商場「夏日More More茶」

日期：即日至9月30日

地點：藍田啟田道50號啟田商場2樓中庭及3樓活動空間



記者︰馮柏偉