【寵物畫像】畫動物肖像闖出名堂吸引周秀娜打卡　畫家以藝術籲大眾領養兼關注毛孩權益

▲ 畫家Leon Lollipop（黎里昂）筆下的動物畫，神情活靈活現，連女神周秀娜也被吸引打卡，Leon表示，盼藉著藝術呼籲大眾關注動物權益。

愛欣賞畫家Leon Lollipop（黎里昂）筆下的動物畫，除了捕捉到動物神情，還增添好玩、得意、有趣元素，例如戴上皇冠輕托香腮的貓兒，高貴之餘也夾雜少許不耐煩情緒，相信不少貓奴深有體會，頓時會心微笑。最高興的是，聽到他有計劃把向來不受重視的本土唐狗作為畫作對象，冀能更多人關注牠們甚至考慮領養。

Leon在香港理工大學修讀設計系，畢業後負笈英國中央聖馬丁藝術學院（Central Saint Martins）繼續進修碩士。回港後，仍從事設計工作，在公餘時重拾畫筆繪畫。「一路畫漸漸畫了自己的系列出來。近年香港的藝術巿場百花齊放，不時舉行art fair，也可說多了人接受藝術，增加我參與不同project的機會。」

▲ 皇冠貓曾出現酒店的主題房，引來周秀娜打卡並放上IG，得娜姐加持，令皇冠貓為人熟悉。（周秀娜IG）

從舊相中獲靈感

他畫畫隨心所欲，無特定題材或對象。緣為何會畫上動物呢？他在英國讀書時，有一日在倫敦Notting Hill閒逛，正構思畫甚麼，那裏舊書店、古物店林立，Leon隨意翻開一本舊書，內裏夾雜了一張舊相，相中人是有一個少女正與小狗在玩耍。「相片的主人對焦不清帶點矇矓，這反而很吸引我的心神，覺得畫面很美，令我靈感一閃，回家後將構圖作為我的第一個系列，內容皆是主人和寵物一起，前者都是不露臉的。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

這系列推出後，受到身邊朋友讚賞，紛紛提議他畫動物。畫動物，Leon有自己一套心得：「我好喜歡留意動物的情緒，如有些貓兒的樣子，在牠可愛的臉上又會顯示無奈不喜歡的神情，我就特別愛把這些矛盾透過畫筆去表達出來，非常好玩。」

3幅壁畫成打卡熱點

本身主要畫油畫的Leon，由今年開始畫壁畫，他為中環太平山街一間咖啡室的門口畫了一隻皇冠貓，後來更被酒店布置為主題房，引來藝人周秀娜打卡並放上IG，得娜姐加持，令皇冠貓為人熟悉。

至四、五月時，Leon在赤柱廣場畫第二張壁畫，壁畫中的主角牧羊犬，是藝人洪永城的愛犬，完成後，洪永城也帶了愛犬親身到現場打卡。牧羊犬不幸在5月時過世，這壁畫為他留下一個彌足珍貴的紀念。

▲ 第二張壁畫的主角牧羊犬，是藝人洪永城的愛犬。（洪永城IG）

第三張壁畫是最近新作，為一間西班牙餐廳牆上繪了一隻手持Sangria的可愛黑毛豬。

畫壁畫為他帶來不一樣的體驗。「有一有趣現象，動物壁畫令很多主人會帶愛寵一齊去留下倩影，因在戶外，放動物在地已可打卡和影相，是方便的打卡方法。」在戶外畫壁畫日曬雨淋難免，街上人來人往，他盡量選在晚間進行。像畫赤柱廣場那幅牧羊犬，以為晚上畫會安靜時，怎知Leon晚上10點開工，竟引來大量街坊駐足圍攏，問他在畫甚麼，甚至有小朋友也想一起畫，也是一個特別的經驗。

油畫筆畫大不同

壁畫主要用噴漆，部分手畫；油畫則全部是手畫，兩種畫風處理迴異。很多人以為壁畫是大製作，一定要花上長時間，原來不一定，Leon解說：「大家觀賞油畫會仔細得多，會近看、對比，連寵物一根毛髮也看得細緻，畫者所下的工夫反而更多。壁畫雖廣闊也有其細節，但觀看時需保持一定距離，以裝飾性及營造環境氣氛為主，觀賞者也會多作影相背景，因此兩者在構思時也不相同。」

▲ 手持一杯Sangria的可愛黑毛豬壁畫，成為這間西班牙餐廳打卡熱點，是Leon最新壁畫，花了4天完成。（周美好攝）

他筆下的動物造型實在太可愛趣緻，不少人央求Leon把自己的愛寵成為他筆下主角，Leon遇到合適主題也可參考，但一次不大愉快的經驗，參照實物寵物模樣畫畫的方式令他有點卻步，不會一下子應承。話說兩、三年某名人的經理人，輾轉聯絡上Leon畫她的愛犬，畫好了，Leon自己也覺得95%以上相似，惟那位經理人卻說：是畫得漂亮，但仍欠缺了一點。

「至於欠缺甚麼他卻說不出來，我從對方提供的多張相片來畫，結果他認為不如心中所想，我之後都有改動了少許，經理人最終也有買下畫作。我用心去畫，但竟與主人所想像的有落差，也不想主人勉強接受，日後接洽畫類似的真實動物畫時，也會多加考慮。」

下一步：為唐狗為畫像

畫動物畫出彩虹，Leon直言是因緣際會無心柳，獲得的迴響也是意料之外。他本身有正職，認為在香港全職做藝術是不容易的事，現在公餘畫畫，他覺得很愜意和稱心。「性格影響感覺，如你不愛動物是很難畫得出，加上少少幽默及色彩，跟我好玩開心的性格相似。」他說所有畫作都是全心全意、真心喜歡的去完成。「畫得開心、賣到畫又開心，也能有空間去讓自己畫一些喜歡的題材。」

Leon不時與本港的愛護動物組織或團體合作，他期望日後可為土生土長的唐狗出一分力。「可能唐狗的價值不及其他名種狗高，以致牠們被領養的機會會較低，所以我最期待的一個project就是可以唐狗為對象，用我的畫筆角度，展現牠們可愛的一面。」他道出了不少愛毛孩者心聲，也為他的新作熱切期待。

▲ Leon曾養刺蝟。（被訪者提供）

畫家愛刺蝟

Leon是一個愛動物的人，自言「有毛四隻腳」的都喜歡，但他養的寵物比較特別，是刺蝟。「我是巨蟹座，愛保護自己，刺蝟有這個特性，恐懼時會蜷縮一團，熟絡了便打開心房。」刺蝟在香港屬受保護動物不能買賣，他兩年前從朋友處領養，照顧方式與照顧倉鼠無異，定時餵食，放一個滾輪讓其自娛便可。Leon初時只養一隻，後來刻意為其繁衍，生下兩胎，每胎兩、三隻BB。刺蝟BB其後由別人收養，他也養至刺蝟終老。

記者：周美好