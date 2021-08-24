【香港小姐2021】不甘出局撰長文發洩不滿　梁允瑜自爆曾仰藥自殺

▲ 梁允瑜深夜發長文宣洩不滿。

《2021香港小姐競選》準決賽於上周日舉行，12強佳麗已順利誕生，當中「粗口港姐」梁允瑜於首輪已被淘汰foul出局，大熱倒灶的她明顯感愕然及不悅，事後她受訪時坦言對賽果不甘，覺得賽制不適合自己。

梁允瑜昨深夜於IG撰長文宣洩不滿，她親解三年前拍片爆粗鬧前度的因由，梁允瑜自言是戀愛大過天的女生，曾為愛情迷失自我的她，一度為情自殺兼自殘。對於參選期間連環爆出負面新聞，她似乎大感委屈，更不禁道：「多謝一直在背後攻擊我的人，多謝你們令我練成更強大的心臟。」

梁允瑜於IG分享兩張當晚準決賽的照片，貼文開首她坦言落選後，不少人也替她失望及惑驚訝，至於落選的原因，她明白是因為自己的一段過去。

【香港小姐2021】「粗口港姐」梁允瑜不甘被淘汰 落選後爆Seed：賽制不合我

▲ 受負面新聞影響致落選，梁允瑜心有不甘。（取自instagram）

受情傷曾自殺

入圍港姐前，網上流傳一段梁允瑜爆粗鬧前度的片段，當中她親揭3年前受情傷，梁允瑜寫道：

我相信每個人都有經歷過分手

而我從來是一個感情行先的女生

三年前 我曾經也為愛情弄得失去自我

為了對方 不介意把自己放到很低的位置

如寵物般順從去討好對方

介(𠝹)手 食藥自殺 死去活來的挽留對方

這段不健康的關係 把我整個人扭曲了

直到被分手 身邊的朋友陪伴我喝酒解愁

喝醉了說了粗口去發洩 朋友也錄低了來取笑我喝醉後的搞笑行為

post了上story

我酒醒後看到覺得自己很醜也匆忙叫朋友刪除了

直到新聞報道 其實我自己忘了有這一段片

梁允瑜續說，不明解為何説粗口食魚蛋被說成死罪和犯法般，她認為人誰無錯，更何況這是她三年前的大學生活，她寫道：「是不是因為以前的事就可以斷定我的人格，否定我的所有。接下來是更多的負面新聞，有一些真相給人加鹽加醋，誇大說法，然後被說得真的有做似的，實在有點委屈。」

▲ 梁允瑜於第一輪已被淘汰。

同場加映：193+JNY訪問

雖然準決賽當晚梁允瑜帶傷上陣，她於文中表示無阻其信心，在每個環節都能發揮到最好，盡了力的她直言無憾。不過對於賽果，她似乎心有不甘。她寫道：「至少這段時間真的學會了很多，進步了很多，只是會有不甘心，不甘在於timing，不甘在於賽制的不適合，不甘在於一早被安排的決定。」

▲ 早前網上流出梁允瑜爆粗鬧前度的短片。

梁允瑜謂落選對她而言是種解脫，只因在參選時一直受到負面新聞困擾，以及連串的人身攻擊和惡意批評，令她承受著巨大壓力。她寫道：「也很困惑自己有時是不是太真性情太敢言，是不是應該像他人般虛偽一點，做一個雙面人，令自己很疑惑亦很掙扎。現在的我反而覺得輕鬆自在，終於可以做回真正的自己，終於可以不再被困於別人對我設定的規範。」

最後梁允瑜對一直攻擊她的人，送上一句「多謝」，她說道：「多謝一直支持我的所有人，感恩有你們，也多謝一直在背後攻擊我的人，多謝你們令我練成更強大的心臟。」

【香港小姐2021】候選港姐Chloe被揭爆粗鬧前度 梁允瑜反思：過去的不能抹掉

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

入圍前已被爆黑歷史

23歲的梁允瑜去年於城市大學畢業，擁有高佻身材的她曾兼職模特兒。面試當天她以貼身低胸裙已成為焦點。

入圍港姐前，梁允瑜已經被爆出黑歷史，早前網上流出短片，片中的Chloe跟友人拍攝限時動態，並爆粗喪鬧前度，又指對方非常下賤，及聲稱與前度一起的時間並不快樂等。

其後梁允瑜被爆曾是壞學生，讀中學時曾欺負同學，另外上堂睡覺遭老師責備，她既然拿起椅子擲向老師，為火爆女學生一名。