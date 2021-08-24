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【檢疫酒店】有指成為抵港外傭指定檢疫酒店　荃灣絲麗指暫只接受港人入住檢疫

社會 11:37 2021/08/24

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荃灣絲麗酒店。(資料圖片)

早前本港第四波新冠肺炎疫情嚴峻，港府一度暫停新外傭來港，惟隨著疫情漸趨穩定，勞工及福利局月初表示，外傭在特定情況下可來港工作，包括過去已在香港完成疫苗接種，且現時身處外地的外傭將可來港；而現時身在香港，已接種疫苗且將回鄉放假的外傭，他們回港時亦要接受21日的檢疫。詳情即看【下一頁】

行政長官林鄭月娥今（24日）指，已經找到一間酒店，提供400個房間讓來港外傭集中檢疫，有消息指是荃灣絲麗酒店。TOPick記者致電酒店查詢，職員指暫時只接納本地居民返港檢疫的入住訂單，並不接受外傭及海外人士抵港後入住檢疫，叫記者查詢其他指定檢疫酒店。

香港僱傭公會主席陳東風早前接受電台訪問表示，估計可來港菲傭有4,000至4,500人，由於已有3至4個月無新外傭來港，預計措施會對市場供應有很大幫助。不過，他擔心，只有一至兩間酒店接受外傭檢疫並不足夠，外傭要輪候檢疫酒店的時間會太長，認為至少需要有800至1000間酒店房間。詳情即看【下一頁】

同場加映，兒童酒精入眼致角膜受損，醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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