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前DJ李海清追夢做跳唱歌手　MV拍足兩年歷盡辛酸

娛樂 10:00 2021/08/24

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樂壇唱作新人李海清。

唱跳新人李海清（Jojo Li）的《I Hate That!》MV拍攝前後共耗時近兩年，可算是「嘔心瀝血」之作，當中亦經歷了不少苦與樂，包括團隊的磨合，數次的補拍及修改，更曾經不幸受傷，但對 Jojo 來說是一次難忘的經歷。

《I Hate That!》以「每個女孩都有選擇追夢的權利」拍攝出一個充滿百變造型的MV。由從前DJ的身份，再走進時光隧道穿越回真實世界，與舞者在一個由銀色的異度空間相遇，像徵著 Jojo 跳唱歌手的奇幻歷程。MV中具不同風格的服裝「浮誇日系和服女王」、「珠光DJ女神裝」與「曲線畢露勁舞裝」貼切地點出歌詞裡：「不想隱藏、不想再裝，不需理由、不需再講」。

形象百變。

同場加映：193+JNY訪問

MV中強勁的光影配合帥氣的「I Hate That牛仔熱舞裝」，打造出Jojo的夢想舞台。而「暗黑芭蕾舞裝」部分展現了苦練多時的獨舞，傳達歌曲中「漠視批判、認識自己、活得自在」的寓意。

她透露MV拍攝斥資近6位數字，前後耗時近兩年，，有一場曾動用火花拍攝，她不小心被燙傷，現在仍留有疤痕，可說有血有淚。

撰文 : TOPick柴犬出動

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