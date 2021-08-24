【奪命車禍】4歲受傷男童情況危殆　的士司機涉危險駕駛導致他人死亡今日提堂　

▲ 案件將於下午在粉嶺裁判法院提堂。據了解，由於司機報稱不適仍留院，或會缺席提堂。

大埔廣福道發生致命交通意外，前日（22日）11時許，在大埔廣福道102號對開，一輛的士失事衝向路中安全島，有交通燈被撞毀，釀多人受傷，多人疑被困的士車底。現場有市民合力救出被困車底的傷者。詳情即看【下一頁】

涉案63歲的士司機被控危險駕駛導致他人死亡，案件將於今日（24日）下午在粉嶺裁判法院提堂。據了解，由於司機報稱不適仍留院，或會缺席提堂。

51歲女子及37歲孕婦由嚴重轉穩定，但孕婦仍然留醫威爾斯醫院深切治療部。4歲受傷男童情況危殆，仍然留醫深切治療部。另一名63歲男子情況穩定。

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意外至今釀成2死8傷，一名63歲女傷者留醫屯門醫院，延至昨日（23日）7時05分不治。詳情即看【下一頁】

汽車會會長李耀培指司機「瘋狂駕駛」，強調「安全島並不安全」。詳情即看【下一頁】

同場加映：兒童酒精入眼致角膜受損，醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷：

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記者：李榮忠