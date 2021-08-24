【疏忽照顧】父母太忙3月大BB被當包裹速遞　網民怒斥罔顧生命：出咗事點算

▲ 內地一對夫婦因工作忙碌無暇接送BB，將他當作「包裹」速遞。

內地一對父母近日因工作太忙，無暇接送3個月大BB，竟將BB當作「包裹」速遞。從網上流傳的影片可見，速遞員抱着BB在路旁等候，引來網民嘩然，怒斥父母罔顧小孩生命。

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速遞員運送BB

綜合內媒報導，該對夫妻因工作繁忙沒空接送BB，便趁嬰兒睡着後安排速遞員將BB送去父母家。據悉該對夫婦向速遞員支付高額運費，在多番請求下，速遞員答應運送孩子。

由於車內溫度較高，BB熱醒後大哭起來，速遞員只好哄他入睡。從網上影片可見，速遞員手抱嬰兒在路旁等候，有路人為此感到擔心，問速遞員是否已跟家長聯絡，他回應：「聯繫過了，家長在那邊等」。

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網民怒斥罔顧生命

事件傳開之後，引來網民熱議，有網民怒斥父母罔顧小孩生命，「拿小孩的生命安全開玩笑」、「在運送過程中，萬一出意外怎麼辦？」、「一個敢送，一個敢接，令人大開眼界」、「莫非不是親生的，不怕被人拐走嗎？」。

有網民則對影片表示質疑，認為可能只是一場「戲」，拍下影片只為製造話題，亦有網民猜測速遞員可能認識該對夫婦，在工餘時間替他們照顧BB，碰巧被別人拍下。

有內地律師表示，在速遞行業中，人類屬禁運品，將嬰兒當作「包裹」速遞是違法行為。

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責任編輯：王明芳