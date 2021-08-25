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【2021中秋節】戶戶送港九新界設回收點回收月餅包裝　保溫袋將派予網購商戶重用響應環保【附指定回收地點】

休閒消費 17:12 2021/08/25

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戶戶送港九新界設回收點回收月餅包裝。（圖片由戶戶送提供）

中秋節是與家人共聚、享受月餅的時節，戶戶送今年更推出回收活動來為這個節日增添多一重意義。為鼓勵市民支持環保，戶戶送將與本地初創公司The Loops合作，於六間MOS BURGER分店及三間「戶戶小廚」設置回收箱，方便市民回收月餅包裝。

2021年9月1日至10月8日期間，市民可將乾淨的月餅包裝帶到戶戶送的各個回收點進行回收。計劃接受的月餅包裝包括：

  • 購買月餅時所獲發的紙袋、膠袋、保溫袋及冰袋
  • 金屬及紙製月餅盒，如紙盒有膠面或磁石，請先拆走再壓平回收
  • 盛載月餅的塑膠托盤，請先洗晾乾淨才投入回收箱

以上回收物各有不同用途，紙類包裝及塑膠用品將分別製成環保紙盒和塑膠容器，保溫袋將派發予其他網購商戶重用，其他物料則會運送至境外以作處理。

是次計劃的九個回收點遍布港九新界，分別為：

1.     九龍灣淘大商場MOS Cafe

2.     天水圍嘉湖MOS BURGER

3.     筲箕灣形薈MOS BURGER

4.     黃埔花園MOS BURGER

5.     北角健威坊MOS BURGER

6.     粉嶺中心MOS BURGER

7.     葵芳「戶戶小廚」：貨櫃碼頭路81號大鴻輝（葵涌）中心地下G11號舖

8.     屯門「戶戶小廚」：屯門建豐街4號1號舖

9.     鰂魚涌「戶戶小廚」：鰂魚涌英皇道1010-1056號東匯坊LG45-50號舖

「戶戶助人」企業社會責任計劃

這項環保回收活動屬戶戶送企業社會責任計劃「戶戶助人」的一部分，此前，戶戶送自2020年6月起與樂餉社合作，透過應用程式內置的捐款功能為機構籌得超過130萬港元善款，向有需要人士送上26萬份膳食；戶戶送亦與樂餉社一同進行食物募捐活動，透過「戶戶小廚」及參與計劃的餐廳夥伴為弱勢社群收集食物。去年8月，戶戶送更攜手香港拯救貓狗協會，運用送餐專員網絡推廣動物領養。

同場加映：兒童酒精入眼致角膜受損　醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷

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責任編輯：王芷瑩

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