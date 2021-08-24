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【聽爸爸的話】爸爸叮囑抽油煙機下用氣炸鍋　傻仔直接放上熱爐頭爐架秒嵌鍋底

食用安全 14:32 2021/08/24

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爸爸叮囑抽油煙機下用氣炸鍋，傻仔直接放上熱爐頭，導致爐架嵌入氣炸鍋。

近年愈來愈多人擁有氣炸鍋，貪其方便又感覺健康。日前，一名台灣爸爸於網上發文，指叮囑兒子用氣炸鍋時，要放在抽油煙機下使用。結果，兒子竟搞出「大頭佛」，爐頭上的爐架直接嵌入氣炸鍋底部，令人哭笑不得。

網民爸爸於Facebook群組「爆廢公社公開版」發文，表示曾交代兒子用氣炸鍋時，必需在抽油煙機下使用。但日前，女兒剛剛煮完公仔面後，兒子就直接將氣炸鍋放在爐頭上面，結果餘熱未散的爐架，秒熔氣炸鍋底，導致爐架嵌入氣炸鍋，激到網民爸爸反白眼。

爐架嵌入氣炸鍋。

從相片可見，爐架已完美融合氣炸鍋底，即使拔下來後，仍留有深深的爐架印。

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帖文一出馬上引起網民熱議，不少網民笑言：「今次真的氣炸了！」，並讚賞仔仔非常聽話。

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同場加映：193與JNY不在乎網絡攻擊　訴說香港組合追夢艱辛路

為什麼用氣炸鍋要開抽油煙機？

台灣室內環境品質學會於2020年曾發表一項研究，指在密閉空間使用氣炸鍋時，空氣中的油煙濃度比使用一般油鍋高出13倍；假如不開抽油煙機，油煙微粒顆數更會暴增1525倍，對呼吸道健康的影響不容忽視。

長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平表示，使用氣炸鍋會產生PM0.3和PM0.5的顆粒物，比起大眾一般所熟悉的PM2.5，PM0.3與PM0.5的肺泡沉積率更高，即更容易進入肺泡，對呼吸道健康的影響不容忽視。

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同場加映：兒童酒精入眼致角膜受損　醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷

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責任編輯：羅嘉欣

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