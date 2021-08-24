【食物敏感】男生對蛋奶敏感曾送院不能外出用餐　奇蹟好轉終吃人生第一口蛋糕

▲ 本港一名男生自小對蛋奶敏感，現奇蹟好轉，終於吃了人生第一口蛋糕。

食物敏感嚴重起來可致命！香港大學醫學院在其facebook專頁發文分享一宗「過敏性休克」患者好轉的個案，本港一名男生自小對雞蛋、牛奶、麵粉等食物敏感，曾誤吃導致要送院。但去年覆診時發現情況好轉，終可吃下人生第一口蛋糕，令他興奮不已。

港大醫學院發文指，「過敏性休克」是由過敏引起可致命的劇烈生理反應，通常在數分鐘內發生，常見症狀包括發癢腫脹、嘔吐、呼吸困難、頭暈，甚至昏厥。在2019年，香港有350多名患者因危及生命的過敏反應而送入公立醫院，食物過敏為常見成因之一，David就是其中一例。

曾因敏感送院 不敢外出用餐

David曾有不少「禍從口入」的經歷。自小對花生、雞蛋、牛奶、麵粉敏感的他，有次他不慎進食致敏食物，導致全身紅腫、呼吸困難，須立即送院救治。生活上David亦有不少限制，因擔心食肆的爐具煮過致敏食材，他不能外出用餐；往外地交流時，母親只能帶備煮食爐具同行，為兒子烹調食物；他每年的生日蛋糕，均用水果砌成，以確保零雞蛋、零麵粉。

▲ David成功吃了第一口蛋糕後，興奮地拉著港大醫學院內科學系臨床助理教授李曦（右）合照。（相片：香港大學醫學院facebook）

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奇蹟好轉 吃人生第一口蛋糕

David原以為食物敏感會伴隨一世，豈料去年覆診接受食物激發測試時，發現對雞蛋、麵粉和牛奶沒過敏反應。當時港大醫學院內科學系臨床助理教授李曦（MBBS 2012）提議，讓David的母親為兒子焗製蛋糕，並帶去醫院。李醫生憶述，患者一家也很憂心：

經歷過隨時致命的過敏性休克，David一家自然變得很謹慎和警惕，要花時間建立關係，說服他們接受過敏測試。

終於，在醫護人員在場的情況下，David第一次吃蛋糕，令他興奮莫名，更拉著主診醫生和李醫生一起與蛋糕合照。他臉上散發的光芒，亦令李醫生難忘。

目前David仍對花生過敏，但已可以獨自參加交流活動，妥善照顧自己。

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過敏狀況會改變 患者須定期覆診

港大醫學院表示，過敏性休克患者會被轉介過敏症專科接受診斷和治療，然後醫生會找出觸發過敏的因素，提供建議，並制定緊急治療方案，例如是否需要攜帶俗稱「救命針」的腎上腺素自動注射器。以David的個案為例，患者的過敏狀況亦可能會改變。李醫生指：

病情可能改善，也可能惡化。因此定期覆診接受過敏測試，讓醫生評估過敏症狀況是十分重要。

李曦醫生有份編撰、香港過敏協會出版的《與過敏症自在同行》，記錄了過敏症患者的故事，以及專家撰寫關於過敏症的醫學文章。有興趣取得書籍的人士，可聯絡香港過敏協會查詢。（電郵：contact@allergyhk.org ／電話：+852 2770 5000）

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責任編輯：羅嘉欣