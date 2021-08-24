【樂極生悲】8個月內致4名遊客頸椎骨折　日本富士急過山車須停駛

▲ 8個月內致4名遊客頸椎骨折，日本富士急過山車須停駛。

日本富士急樂園以刺激機動遊戲設施而廣受歡迎，不過，園內號稱全球加速最快的過山車「DoｰDodonpa」早前宣佈停止運作，原來因為過去8個月內，發生4宗遊客乘坐此過山車後，出現頸椎骨折等事故。目前園方已關閉過山車並進行檢查。



根據日本媒體報道，日本富士急樂園的一款過山車「DoｰDodonpa」號稱加速速度為全球最快，出發後1.56秒就能加速到時速180公里。園方在上周五（20日）對外公佈，4宗事故分別在去年12月、今年5月、7月及8月發生，遊客乘坐過山車後感到頸椎及胸椎疼痛，求醫後證實骨折，涉事遊客為30至50多歲不等。

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在去年12月發生事故後，園方曾檢查過山車，但未發現異常，又表示有指示遊客靠背乘坐過山車，認為遊客受傷乃坐姿前傾所致，並非機件問題。惟今年亦發生多宗事故，於是園方才向政府通報，並停止過山車運作，以及進行詳細檢查。

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按照正常作法，富士急樂園應在事故發生後回報山梨縣政府等部門，並對外公布事件，不過，園方在第一宗事故發生後8個月才通報，做法受到質疑。

而在當地傳媒報道事件後，再有9名遊客向樂園投訴乘坐過山車後受傷，包括頸痛、胸痛等，其中兩人報稱骨折，園方正確認事件。涉事過山車已於本月12日起停運，山梨縣政府亦已派員進入富士急樂園調查。

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責任編輯：羅嘉欣