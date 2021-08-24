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【全民造星XERROR】重遇戰友折骨Ben+陳葦璇　ANSONBEAN跟肥仔193鬥舞

娛樂 12:43 2021/08/24

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ANSONBEAN跟師兄193和肥仔拍攝啤酒廣告。

去年參加真人騷《全民造星III》奪季軍後入行的陳毅燊（ANSONBEAN），最近可謂廣告接不停，他獲邀接拍全新「Blue Girl Fresh」啤酒廣告，跟一眾《造星III》戰友，包括冠軍趙祥誠（Ben）與亞軍陳葦璇等聚舊，並跟師兄ERROR成員肥仔及193，分成兩隊battle，比試跳舞、唱歌兼鬥升降三度半rap歌，十分搞笑，眾人寓工作於娛樂。

在拍攝過後，廣告商更加碼邀請ANSONBEAN當上「Blue Girl Fresh」代言人，接連拍攝一系列硬照，ANSONBEAN出道未夠一年，已嘗盡很多的「第一次」，包括推出個人首支單曲《CRUSH (oh no!)》、首次接拍電影、電視劇，這次是他首次擔任啤酒代言人。

眾人寓工作於娛樂。

同場加映：193+JNY訪問

對此ANSONBEAN說：「是好開心，除了跳舞唱歌，還可嘗試不同的工作，每次接觸不同的工作都可以學習到好多東西，今次好開心可以代言Fresh啤酒，其實空閒時都會跟朋友飲下酒，一邊飲一邊傾偈，但近排太忙，都很久沒有約朋友，希望將來可以約他們出來飲下啤酒。」

ANSONBEAN拍攝硬照廣告。

原來ANSONBEAN 16歲已初嘗飲酒滋味，他笑說：「其實我16歲去德國旅行的時候第一次飲酒，當時正值啤酒節，當地16歲可以飲酒，所以冇犯法，哈哈。」

他又謂曾經試過醉酒至嘔吐，現在他學會了適當的場合才喝酒，還要適可而止。

撰文 : TOPick柴犬出動

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