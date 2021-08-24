【幼小銜接】教大調查指逾9成家長對子女升小一感壓力須支援　學者提醒多留意幼童情緒需要

▲ 教大調查指逾9成家長對子女升小一感壓力。（經濟日報資料圖片）

幼稚園高班（K3）學生升讀小一無論對家長及小童來說都充滿挑戰，疫情下更令部分家長感焦慮。香港教育大學於5月13日至6月15日期間，以問卷調查訪問825名K3家長，結果顯示，92.8%家長對子女升小一感壓力，53.5%更有不同程度的焦慮，逾35%的學童曾出現過分擔心及煩躁不安等焦慮症狀，亦有24.5%家長認為子女對升小的準備完全不足。教大幼兒教育學系副教授劉怡虹表示，升小學時幼童在學習、社交模式都有轉變，學校應加強有關家校合作及家長支援，又提醒家長，比起成績，要多關注子女社交及情緒，適當管理自己期望。

教大透過幼稚園及社交平台收集共825名K3家長的問卷，了解疫情家長教養子女的壓力及升小預備的情況。在疫情下，近93%家長認為教養子女有壓力，當中最大的壓力來源為子女的學習進度，其次則為子女行為問題。92.8%家長對幫助子女升小感到不同程度壓力，只得3.9%家長覺得有關方面的支援完全足夠，98.7%希望可獲得更多支援，包括可到小學參觀及觀課、了解小學課程、預備升小家庭活動等。

負責調查的教大團隊建議，學校要加強家長教育及家校合作，提升家長協助小一生從各方面，包括自理能力、學習能力丶社交和情緒發展等，逐步適應小學生活。家長亦要在多關顧子女的情緒及需要，並盡量利用親子時間進行親子訪談丶遊戲等活動，助兒童適應新學校。

教大幼兒教育學系副教授劉怡虹表示，升小銜接是重要階段，幼童在學習、社交模式都有轉變，疫情下幼小銜接是難上加難。她引述有家長及學校反映，疫情期間幼稚園學生少上學，小朋友與同齡人相處時間減少，令他們或未能學習如何建立友誼、解決社交問題；小朋友在升小初期亦未必有自理能力，不習慣執拾書包、自行上廁所等，又例如時間管理方面，在15分鐘的小息期間，小一學童未必知道如何分配時間去上廁所、飲食、玩耍等。

劉怡虹認為，家長可以協助小朋友去培養社交及自理能力。在社交方面，可盡量帶子女與同齡人玩耍，亦可透過與大人相處，學習與人溝通、聆聽別人需要、養成有禮貌、有同理心的能力。

至於自理能力，教大幼兒教育學系助理教授黎建斌就建議家長在家中與小朋友預演小學的情況，例如讓子女在家中練習執拾書包、上廁所後自行清潔，亦適宜建立有規律的作息時間。高級講師陳寶蓮就說，自理能力需透過習慣建立，建議教師要給予學生清晰指示，讓他們知道自己的目標，亦要讓學生見到自己的進步，建立信心去培養習慣。

調查中亦發現，逾半家長為子女安排興趣班以準備銜接小一，當中27.1%人報讀一個興趣班，31.9%報讀兩個或以上。劉怡虹指出，曾聽過有興趣班是讓學生在陌生環境中練習上堂，包括默書、學上課規矩等，亦有興趣班是預先學習小一上學期的課程。她認為，興趣班未必是必需，子女可透過要家長相處學習，亦不應過度重視子女初期的成績，認為社交、情緒方面的成長，對升小學的幼童來說，比成績更重要。

▲ 左起：陳寶蓮、劉怡虹、黎建斌。（訪問直播截圖）

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記者：黃悅晴