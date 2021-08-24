【阿富汗局勢】阿富汗K-Pop女粉絲憂塔利班清算　焚燒BTS專輯照片自保盼國際援助

▲ 阿富汗有K-Pop女粉絲接受韓媒訪問，坦言為自保要燒毀BTS的專輯和照片。

塔利班時隔20年重新於阿富汗掌權，女權問題備受關注。繼女大學生向外媒表示要燒毀畢業證書後，再有熱愛K-Pop的女學生接受韓媒訪問，因塔利班曾禁止民眾聽大眾音樂，故急急將珍藏的BTS專輯及照片燒掉或藏起來，以免遭塔利班清算，甚至被殺害。

韓媒《JTBC》電視台採訪了一名年僅10幾歲的阿富汗女學生，是K-Pop粉絲的她在訪問影片中透露，自塔利班掌權後，他們的生活已出現「100%改變」，尤其女性受到極大限制。

▲ 一名阿富汗女學生接受韓媒訪問。（影片截圖）

不能再學習韓語 夢想破碎

原本她正自由學習韓語，亦希望長大後可以進入IT公司工作，但塔利班入侵後，她的夢想從此破碎。她不但未能上學，且對外面的環境感到恐懼。

塔利班入侵讓我既害怕又驚訝，當聽到塔利班綁架少女的傳聞後，我非常害怕，從他們佔領當天起就不外出，一直留在家中。

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她又稱，自己從未用過覆蓋全身的穆斯林頭巾，也接受過簡單英語教育。她曾想過跟家人一起逃走，「但實在沒有辦法，只能留在喀布爾（阿富汗首都）」，她們一家每日活在惶恐中。

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她知道世界各地都有關注阿富汗，但感覺「所有人都在看著我們逐漸死去一樣」，希望國際社會能伸出援手，協助他們離開阿富汗。

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塔利班曾禁民眾聽音樂

另一名18歲同樣熱愛K-Pop的女學生受訪指，因過去被塔利班佔領時，曾禁止民眾聽大眾音樂，否則會被殺害，故她急急把所有珍藏的BTS專輯及照片燒掉或藏起來，以免被塔利班發現後遭到清算。

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日前一名24歲的阿富汗女大學生也向外媒投書自白，原本她將於11月自阿富汗美國大學和喀布爾大學畢業，可是「一切都在我眼前閃過」，並慨嘆阿富汗婦女為自由犧牲了很多，沒想到一切就這樣結束，回到20年前再被剝奪所有基本權利的日子。

女大學生和姊姊急急把身分證、文憑及畢業證書都藏起來，但其後決定把它們燒毀，因持有美國大學的任何學生證或獎項都存在風險，即使保留它們也無法使用，「我必須燒毀這24年來擁有的一切」！

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責任編輯︰王明芳