【卑微人夫】放假做完家務玩PS5被老婆罵　老公委屈︰重來一次不想結婚

▲ 一名台灣人夫放假做好家務玩PS5被老婆罵，大感委屈後悔結婚。

維繫婚姻不容易，夫妻之間要彼此磨合。台灣一名人夫在放假日休息打機，卻被老婆嘲諷，人夫即時焫著，指自己平日工作賺錢、買樓、做家務、看小朋友功課等，難得放假打PS5也被罵，火起大呻「如果重來一次真的不想結婚」。

老公休息日做好家務後打機

該名台灣人夫於21日（上周六）於網上討論區「Dcard」發帖，標題為「如果重來一次真的不想結婚」，其帖文引起網民熱烈討論，替人夫感到辛苦。該男網民被老婆斥責的當天是星期六放假日子，他早上7時起床幫老婆煮咖啡，收好洗碗機裡的碗盤、小孩的餐具，拿出乾衣機裡的衣服並摺好，再叫外賣早餐，他做了家務後，想打機鬆一鬆。

趁小孩還沒起床前，享受一個禮拜裡為數不多的PS5時間，拉上客廳的窗簾避免電視反光，此時一旁傳來老婆的碎念︰「放假早上不打開窗簾搞那麼暗」、「還以為你是自己一個人住的大學生嗎？」

被老婆嘲諷是貪玩大學生

樓主被老婆的嘲諷即時火起焫著，他自問為頭家付出很多，卻被老婆視為仍未出社會工作的大學生，像被標籤為「貪玩」、「沒有責任心」等，他即時「內心的理智線瞬間斷裂」，開始埋怨及出現負面想法。

從結婚以來沒讓你花過一毛錢，不用工作，房子也買了沒讓你住我家，也從沒讓你自己一個人帶小孩，煮飯的次數比你多，家事也都有做，小孩功課也有看，沒性生活我買飛機杯也認了，星期六的早上給我一點自由很委屈你嗎？

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抱怨沒結婚就自由自在

人夫當下在想，要是沒結婚就不用自己生悶氣。很多網民明白樓主的狀況，建議他跟太太心平氣和去溝通，彼此都有疲累之時，或會鑽牛角尖，「跟她談談，互相給彼此一個放風的時間，不然你會發瘋」，小部分網民建議樓主考慮離婚，「離婚啊，愛嫌又不離婚」。更多網民分享經歷及看法見下圖︰

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領悟婚姻之道彼此成長

樓主看過網民的意見，並更新狀況，他跟老婆說了心中的所想，太太有點生氣，但也有改進，早上帶小孩回娘家玩，老大不想去跟爸爸在家看電視，樓主打了1小時機，有自己MeTime，之後煮好午餐等老婆回來一家人食飯。他有補鑊為太太說話︰

可能我因為在氣頭上，昨天標題下的有點重。但其實我老婆不是花瓶也不是公主，也不是什麼事都不做。我很感謝他為家庭的付出，不管多還是少。每個人都有自己擅長或不擅長的事情，夫妻在一起不就是要這樣互相扶持嗎？

他再道出婚姻之道，老婆在身邊可以讓他感到安心，也願意為他成長、學習，成為一個更好的人就足夠了，而不是需要外表、身材、學歷、收入這些具體的條件。是次抱怨似乎令樓主成長，跟太太婚姻更鞏固。

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責任編輯︰王明芳