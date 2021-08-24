【道德爭議】買精生5國混血兒寵女無極限　單身CEO懷第二胎︰為女兒添弟妹

▲ 內地一名單身女CEO曾買精生5國混血女兒，現在懷上第二胎。

只要能擔起父母的責任，好好愛錫子女，即使未婚單親都可以是好媽媽。內地一名單身女CEO在4年前花了50萬人民幣（約60萬港元）遠赴美國買精子，並產下5國混血女兒。早前她再買精到俄羅斯取卵，終成功懷上第二胎，為女兒添弟妹，期望手足相伴成長。

▲ 照顧女兒令葉海洋培養出無比耐性。（微博圖片）

來自常春藤名校「三高」精主

綜合內地傳媒報道，33歲的化妝品公司CEO葉海洋於2017年，29歲之齡決心要做媽媽，單身的她選擇到美國買優質精子，精主都是出自常春藤名校，擁有三高——高收入、高學歷、高身長。當時她花費50萬人民幣（約60萬港元）進行人工受孕，誕下5國混血女兒Doris，自此過著單親媽媽的生活。

早前葉海洋想為3歲多的Doris添弟妹，可是由於新冠肺炎疫情不便到美國，這次她改去俄羅斯，想再以再同一方式懷孕生子。她透露這次花費約15.8萬人民幣（約19萬港元），較上次便宜很多，而且過程也較專業、認真得多，形容工作人員非常嚴謹負責。

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懷孕12周 二胎與大女有血緣關係

至於這次的精主是某國龍鳳胎，也再購買了Doris爸爸的優質精子，由美國直送至俄羅斯冷凍，因此這個弟妹與Doris有血緣關係。她於4月29日身在俄羅斯準備取卵，並拍片表示「還是有一點緊張，因為這一次可能就是我最後一次取卵，不會再取了，好害怕好害怕。」直至7月26日，她在微博宣布已懷孕12周了，也說出生二胎的想法︰

在大女出生前已打算再生，希望兄弟姊妹相伴成長，當我不在人世時，你們將永不孤單。

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由葉海洋買精生下Doris至今，有不少人批評她不顧道德，自私生下女兒，令她一出生就沒有爸爸。不過，她懶理流言蜚語，一直用心做一個好媽媽兼爸爸，早前更親手設計一艘帆船送給Doris，寫道︰

人生重要的時刻，媽媽總會親力親為。有關於你的事，對於媽媽來講就是天大的事。

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CEO媽媽熱愛事業更愛女兒

葉海洋不時在微博分享與女兒的溫馨時光，指自己熱愛事業，更熱愛與女兒在一起。因為想參與女兒的表演，她將原本計劃在上海公幹三天的行程壓縮成一天，只因「女兒重要的事情，媽媽必須在」。而她的教養之道是不壓制，就好像女兒想跳舞，她就當街陪她。

▲ CEO媽媽工作以外，都在陪伴女兒。（微博圖片）

最近她開創了童裝品牌，稱「只能送女兒們這個禮物了」，似乎暗示了第二胎是女兒，並高興看著Doris成長，感慨︰

一定是特別的緣分，讓我們成為一家人。

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責任編輯：王明芳