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【電影制度】邱騰華：新例生效前涉危害國安電影或須重新送審　惟現時沒重審名單

社會 15:54 2021/08/24

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商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片）

商務及經濟發展局宣布將提交條例修訂草案，明文規定電影檢查員必須考慮影片上映會否危害國家安全，又建議賦與督察權力，可在法庭手令下搜查任何地方，採取執法行動；條例將於9月1日於立法會首讀及二讀。局長邱騰華和常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文今日（24日）就電影檢查制度會見傳媒。

邱騰華開場發言時表示，為履行及全面落實國安法，故檢視相關條例，條例賦予檢查員審視電影是否符合國家安全條例，他形容修例內容充實而堅定。原有機制下提供上訴機制予電影製片方，但修例下上訴個案涉及國家安全，涉及敏感資料，因此不適宜透過上訴委員會處理相關上訴，強調本港有司法覆核的上訴途徑就行政決定上訴。他表示，1999年《檢查員指引》訂立以來便沒有檢討罰則，故今次增加罰則，最高刑罰提高至3年或罰款100萬元，期望修例可為業界提供清晰指引。

被問到以往上映涉敏感題材的電影如《理大圍城》、《表姐，你好嘢！》等是否需要重新送檢，邱騰華表示，本港有創作的自由，但須在保障國家安全底下，法律生效前電影的評級一律有效，但若電影涉及危害國家安全的議題，故亦有機會需要重新被審批，但因而條例修訂草案還未確立，故當局沒有既定的重審名單，他又指，條例中詞語「不利」和「危害」的意思是一樣的，「不利」亦不代表受影響電影的種類更廣。

同場加映，兒童酒精入眼致角膜受損，醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷：

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