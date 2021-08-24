【非法集結】涉組織及參與未經批准集結　鍾健平還押將轉介區院處理

▲ 涉組織及參與未經批准集結，鍾健平還押將轉介區院處理。（陳國峰攝）

前年7.27「光復元朗」遊行發起人鍾健平涉組織及參與該遊行，事隔兩年被控組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結兩罪，今（24日）於粉嶺裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至9月21日，以準備文件轉介至區域法院，期間被告不准保釋，還押候訊。

被告鍾健平（41歲），報稱公關人員，被控1項組織未經批准集結及1項明知而參與未經批准集結。

控罪指他於2019年7月26日至7月27日之間，在香港組織1個公眾遊行，而該遊行根據《公安條例》屬未經批准集結。控罪另指他於2019年7月27日，在香港無合法辯解而參與同一公眾遊行。

控方申請押後案件至9月21日再訊，以準備文件轉介至區域法院，並反對被告保釋。辯方有保釋申請，遭主任裁判官蘇文隆拒絕。案件押後至9月21日，被告還押候訊。

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記者：林欣樂