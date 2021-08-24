【我不是邱比特】JC陳詠桐獲黎明力捧有原因　《造星》曾比特感激郭偉亮無私提攜

▲ JC陳詠桐跟曾比特合唱《我不邱比特》。

從《全民造星II》出身的唱家班曾比特（Mike），今年加入樂壇做生力軍，以扎實唱功先聲奪人。近日Mike夥拍另一實力女聲JC陳詠桐合唱《我不是邱比特》，兩位新人由唱功談到追夢的挫折，十分投契。

Mike由《全民造星》出身，而JC亦在5年前因參加歌唱比賽而被發掘，二人出身相近，但說起來JC已是曾比特的「前輩」。難怪Mike可以叫一聲JC「前輩」。

▲ Mike、JC合唱《我不是邱比特》。

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獨特唱腔受認同

《我不是邱比特》本來是Mike出道後第二首單曲，因外間反應好，決定加推合唱版，Mike即時便想到可跟JC合作。Mike笑指：「JC是我偶像，可以合作好開心。」

Mike的獨唱版原是男生的暗戀情懷，加入JC的女聲合唱，卻是零違和。JC笑言：「我由歌詞去代入，假設自己是男生的角度，幸而自己其實都好『麻甩』，故也很快掌握感覺。」

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聲線獨特的JC，自言唱歌一受習慣投放真感情，23歲的她，更稱已有不少戀愛經驗。「因覺得用真實經歷去代入，會更有效果，就算未曾經歷歌中的故事，都要幻想試過，可能我較多愁善感，所以每次錄音都『好傷』，錄《說散就散》因憶起第一次失戀，在錄音室爆喊，相信監製們都慣了見我崩潰。」

作為男士的Mike，情感便較內斂。「因為我怕情緒太流露影響錄音，有時唱到眼濕都要忍住；但現場表演就可以爆發，在《全民造星II》時試過一集要淘汰十個學員，大家都好傷感，我就將那份心情放了在表演上。」

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曾比特和JC都是近年唱功受認同新人，提到唱功如何煉成，Mike憶道：「媽媽說我是天生愛唱歌，小時候就愛表演電視劇主題曲，好記得唱《真情》和《包青天》，長大了也常參加比賽，會選唱Mike等黑人元素歌曲，也曾去學習唱歌。」

JC的靚聲同是天賦。「可能是遺傳，爸爸的家人是玩音樂，可能受到薰陶，媽媽指我識唱歌早過講話，又特別聽外國流行曲，參加比賽會選唱Whitney Houston等作品。」

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▲ Mike現時全職做歌手，亦有教唱歌幫補收入。（經濟日報圖片）

不再介懷負評

JC便是在音樂比賽以其別樹一格的唱腔一鳴驚人，受到賞識，成為黎明公司的力捧新星。如要說JC入行恩師，天王黎明自是其一。「Leon絕對是恩師，他是一個很有想法的人，而我亦要感謝很多唱片監製，多年來幫我不少。」

曾比特則是在《全民造星II》，被當時評審Eric Kwok大力提攜而簽約唱片公司。「我由一入行便講，沒有Eric便沒有我，他是一個很樂觀的人，常教我不要鑽牛角尖，要學懂釋懷，以前我會好介意評論，現在會較看得開。」

出道較早的JC也認同：「我都遇過好多惡評，現在明白就算你有多好，一樣有人會不喜歡，現在會選擇不去看惡意批評，甚至怕影響情緒，寧願不去看。」近日剛大學畢業的JC，正式投身樂壇，跟Mike同有很大的一段路要走。