【郵輪Staycation】亞洲最新最大最先進智能遊輪將到港　3晚住宿+海上碰碰車+劍擊體驗人均$1545起

▲ 旅客可在海上多功能體育館（Seaplex）投入劍擊或各種球類運動。（圖片由皇家加勒比提供）

郵輪公海遊成為本地旅遊新興熱話，皇家加勒比國際遊輪公司（皇家加勒比）的亞洲最新最大最先進的智能遊輪「海洋光譜號 Spectrum of the Seas」將航行到香港，以創新好玩的「海上首創」、高科技設施和享譽全球的頂級服務，讓大家「玩．住．歎」。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

人均$1545起玩足三晚

首個「玩．住．歎」Cruisecation行程將於十月五日啟航，而十二月至一月初航程並接受預訂，其中1月9日出發的三晚「玩．住．歎」航程每人只需$1545起，可入住海景房以及享用多項設施，比起很多酒店的Staycation還優惠。

亞洲最新最大智能遊輪

「海洋光譜號」為亞洲最新最大的智能遊輪，猶如一座海度假村，樓高16層、排水量達16.8萬噸、可載客最多5,622人，亦是皇家加勒比旗下第一艘超量子級別遊輪。

船上設有2,137間房間及多項大型餐飲娛樂設施，及配置了多項郵輪界首創的高科技娛樂設施或海上首度增設的配套，包括結合VR技術的極限彈床「南極球Sky Pad」和專為家庭旅客打造的「頂級家庭套房」，完美結合豪華、舒適和先進科技等元素，為熱愛冒險的大人和小朋友帶來獨一無二的旅遊體驗。

首創高科技極限活動

此外，「海洋光譜號」上多個玩樂點和優質設施及配套，讓大家盡情享樂。

皇家加勒比於「海洋光譜號」上首創結合VR技術的極限彈床「南極球」Sky Pad，只要戴上VR眼鏡便可以在虛擬世界內跳著彈床過關卡，模擬從北極穿越地心抵達南極的旅程，意念創新又衝擊！而旁邊伴有一道懸空玻璃步道，讓旅客感受半空中步行的刺激感，兼飽覽海上遼闊景致。

頂層的「北極星」North Star是榮獲健力士世界紀錄的「遊輪最高觀景台」，帶您升上海拔300呎的郵輪上空，360 度俯瞰亞洲最大郵輪與浩瀚汪洋。

即使身在船上，「甲板跳傘」RipCord® by iFLY亦讓您經歷空中無重飄浮的體驗；「甲板衝浪」FlowRider則給您海上衝浪的快感。

另有海上多功能體育館（Seaplex），旅客可在船上駕駛首個海上碰碰車，或趁著奧運熱潮投入劍擊或各種球類運動。另更增設互動娛樂廳AR牆及AR地板，打造結合虛擬與真實的高科技超強互動體驗。

海洋光譜號亦以超強演員陣容，全新設計和製作華麗的娛樂表演，分別在皇家大劇院和270度景觀廳上演，配合Vistarama®超高清投影科技、智能機械人屏幕和強勁聲光效果，帶來全新感官體驗。

多款海景套房選擇

皇家加勒比「玩‧住‧歎」航程設海景房、露台房和多款套房選擇，房型全部均提供海景，讓旅客享受大海的蔚藍景致。

當中的複式「頂級家庭套房」更是皇家加勒比遊輪中獨有，全船只有一間，面積達二千多呎，可容納家庭旅客三代同堂。房內設備豪華，配有海景浴室和環迴立體音響的影視室，而裝潢設計則融入遊樂場元素，配置兒童滑梯可由閣樓臥室溜到地下客廳，集奢華與玩味於一身。

而13至16樓的皇家府邸則分星宿（Star）、天際（Sky）和海洋（Sea）級別，住客享有專屬的房間、餐飲和休閒區域，私隱度十足。套房旅客則可享專屬的樓層、電梯、餐廳、酒廊、露台及購物體驗。

「海洋光譜號」亦備坐擁無敵海景的Vitality Spa水療和健身中心，定必給旅客一個輕鬆又難忘的海上之旅。

19種餐飲選擇

「海洋光譜號」提供多達19種餐飲選擇，由正宗川菜的川谷薈、日本鐵板燒、西式牛扒Chops Grille和手工意粉Jamie’s Italian，到創意菜大董意境坊Wonderland by Dadong，環球美食應有盡有，讓旅客在海上盡享中西薈萃的盛宴。

預訂航程可到皇家加勒比網頁：www.royalcaribbean.com.hk

同場加映：兒童酒精入眼致角膜受損 醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩