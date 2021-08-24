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【聲夢傳奇】「國民初戀」姚焯菲返校園開學　Chantel撰文憶非一般暑假：真係好難忘

娛樂 14:03 2021/08/24

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「國民初戀」姚焯菲放完暑假在今日開學。

因為參加《聲夢傳奇》而人氣急升的姚焯菲（Chantel），憑甜美外表獲封「國民初戀」。不過姚焯菲只有14歲，所以讀宣道國際學校的她，今日（8月24日）結束暑假開學。

因為宣道國際學校的學費較其他星級國際學校實惠，所以有「平民國際學校」之稱。雖然如此，申請人參加入學評核及學生面試的報名費為預備班至三年級1,500元、4至12年級1,800元。至於學費，2019-20年度學費由預備班113,400元至第12班180,100元不等。

據知該校有不少星二代入讀，包括陳慧琳（Kelly）的兩名兒子、郭晉安與歐倩怡的一對子女。

【聲夢傳奇】阿倫睇中「國民初戀」姚焯菲　校長形容Chantel：甜過流心月餅

Chantel近日再開學。（取自IG）

回顧聲夢演唱會

該校在網上上載今日開學禮的照片，當中包括姚焯菲與師生的合照。其實她早前已曾接受學校的官網訪問，她身穿校服坐於鋼琴前受訪，充滿清純仙氣。

Chantel在今個暑假期間參加《聲夢傳奇》比賽，又參與《聲·夢飛行First Live On Stage》演出，可說是過了一個非一般的假期。

她在日前亦於個人社交平台上載數張《聲·夢飛行First Live On Stage》演出時的照片，Chantel先抱歉表示隔了演出一段日子才發表感言：

2021年8月12-15號一連四日嘅 聲．夢飛行first live on stage 已經完咗一星期（唔好意思，隔咗咁耐先出post!) 真係好開心有呢個機會 live表演俾大家睇。呢個係我地十五個聲夢學員嘅畢業concert，唔知幾時再可以十五個一齊同台開show 喇，真係好難忘，亦好唔捨得。我會好好記住呢四日❤️

同場加映：193+JNY訪問

向粉絲及導師致謝

然後Chantel感謝一眾「小菲象」的支持：

幾晚都有好多fans 同我地打氣，真係好感動，亦好開心，好多謝大家到場同網上欣賞！

小菲象亦比咗好多支持同鼓勵我，在場嘅每晚都好耐心咁係場外等我出去影相，真心多謝你地！

Chantel接著多謝整個幕後團隊及聲夢導師：

演唱會完結，都有好多人要多謝。製作組全體工作人員們好努力為我地計劃同實行呢個演唱會、經理人團隊位對我地嘅照顧、Bowie 姐姐 @_bowiecheung 同服裝間姐姐同我地搞D衫。

仲有要多謝李生@hacken1206 所留低嘅教導同祝福，仲有各位導師參與演出，尤其是同我一起演唱的 jw 老師 @jwchubz 同衞蘭老師 @janice_vidal

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感謝麥秋成排舞

Chantel其表示高興可以在演唱會有機會分別演唱快歌、慢歌：

最開心就係除了靜態嘅情歌，仲可以係encore部分唱跳快歌！所以要多謝音樂總監Johnny Yim @johnnyyim 同隊band精彩嘅演奏，當然仲有舞蹈總監麥秋成老師 @mcshing 同apple 老師 @ginger_yin87 再為我地（哋）排舞!

最後好不忘向梳化服及攝影師致謝。年紀小小，已十分細心。

同場加映：Chantel+Yumi專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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