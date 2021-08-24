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【病毒感染】4歲女童感染腸病毒12小時內離世　醫生忠告勿隨意摸眼口鼻：要勤洗手

兒童健康 14:30 2021/08/24

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台灣一名4歲女童感染腸病毒，送院後12小時內離世。

小朋友感染腸病毒有機會致命，台灣兒科醫生張華倫日前在節目《醫師好辣》上分享，一名4歲女童感染腸病毒後送院，在短短12小時內離世，令人惋惜。她提醒家長及小朋友勿隨意摸眼、口、鼻，並要勤洗手，遠離病毒。

送院12小時內不治

張華倫在節目上表示，一名4歲女童連續發燒2天、胃口也不佳，父母將她緊急送院，經診斷後發現是感染腸病毒。女童因口腔出現潰瘍，感到疼痛而不願進食，不斷哭鬧稱要回家，經父母安撫後才安靜下來。送院當日夜晚，父母發現女兒呼吸有異，嘴角冒出粉紅色泡泡狀的口水，醫生照X光後發現女童的肺部已白化，出現肺部積水的情況，轉送ICU病房治療。

張華倫續指，腸病毒影響到腦幹的話，體內免疫系統便會失去效能，基本上救不回來。醫生盡力為女童急救，可惜回天乏術，送院12小時內，女童便告不治。

她指一般病毒離開人體之後，大約2至4小時便會死亡；腸病毒非常特殊，病毒離開人體後可存活超過24小時，提醒家長及小朋友不要隨意摸眼、口、鼻，並要勤洗手及消毒。

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腸病毒感染在幼童中較常見

根據香港衞生署網站資料，腸病毒71型（EV71）是引致手足口病的病原體之一，在夏天及初秋時分較大機會感染。EV71型感染在幼童中較為常見，病發時通常首先出現發燒、食慾不振、疲倦等病徵，可引致較嚴重的情況，包括病毒性腦膜炎、腦炎、類小兒麻痺症癱瘓等。

EV71型感染主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱等傳播。要有效預防感染，小朋友應保持良好的個人及環境衞生，包括保持雙手清潔、不用與他人共用毛巾等。

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責任編輯：王明芳

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