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【新冠肺炎】今增7輸入個案全染變種病毒L452R　阿聯酋航空迪拜曼谷客機禁來港2周

社會 14:24 2021/08/24

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本港今日（24日）新增7宗輸入個案。（梁偉榮攝）

本港今日（24日）新增7宗輸入個案，全部帶有L452R變種病毒株，分別由立陶宛、巴基斯坦及土耳其抵港，當中5人已接種新冠疫苗。至今本港個案累計12,070宗，包括12,069宗確診個案和一宗疑似個案。另接獲少於5宗初步確診個案。

個案詳情：

  • 第12064宗：9歲男童，8月19日從立陶宛乘坐AY101抵港，入住黃竹坑南灣如心酒店
  • 第12065宗：26歲女子，8月22日發病，8月22日從巴基斯坦乘坐EK384抵港，5月27日及6月18日在香港接種兩劑復必泰疫苗
  • 第12066宗：34歲女，無病徵，8月22日從巴基斯坦乘坐EK384抵港，5月30日及6月20日在香港接種兩劑復必泰
  • 第12067宗：6歲男，無病徵，8月22日從巴基斯坦乘坐EK384抵港，
  • 第12068宗：27歲女，無病徵，8月22日從巴基斯坦乘坐EK384抵港，5月26日及6月18日在香港接種兩劑復必泰
  • 第12069宗：28歲女，8月23日發病，8月22日從巴基斯坦乘坐EK384抵港，5月26日及6月16日在香港接種兩劑復必泰
  • 第12070宗：56歲女，無病徵，8月20日從土耳其乘坐TK083抵港，5月31日及6月28日在香港接種兩劑科興，7月13日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性

衞生防護中心指，由於阿聯酋航空營運於8月22日由阿拉伯聯合酋長國迪拜和泰國曼谷飛抵香港的航班（EK384）有5名乘客經抵港檢測而確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止阿聯酋航空營運的客機在8月24日至9月6日期間從迪拜和曼谷着陸香港。

同場加映，拆解常見兒童眼睛創傷：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒、鄧凱文

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