【出軌人妻】結婚半年教師老婆出軌派綠帽　網絡作家莎比亞︰9年幸福原來是謊話

▲ 疑似是網絡作家莎比亞的老婆與一名男教師出軌，在網上引起牽然大波。

相戀多年的伴侶，原來個心早已飛走。有連登網民昨晚（23日）發文，指一位朋友和教師老婆相愛9年，結婚半年，最近無意中發現老婆出軌，與一名小學男教師搞婚外情，更已在外另租「愛巢」。有網民發現，事件中慘戴綠帽者疑是本港網絡作家莎比亞，其後莎比亞也在facebook發文稱「承受不了這樣的傷害」，並將頭像轉為黑色。

一名網民昨晚在連登討論區發帖文為好友申訴，指這位好朋友與任職教師的老婆Karena拍拖9年，結婚剛好半年，但早前無意中發現老婆出軌，搭上一名小學男教師李Sir。「作為朋友嘅我睇唔過眼，真係好嬲。」他認為兩人有失教師身分，決定公開事件，「希望推到學校睇到」。

▲ 本港網絡作家莎比亞跟女友（現時太太）曾接受古巨基訪問。（《亂世情侶》宣傳片）

網民指女方與情夫任教不同學校，於一次人口普查中結識。網民公開與好友的對話，見到好友指老婆與情夫相識僅兩星期，已上情夫的家中幽會，「仲著到咁，一直當我傻仔咁玩。」

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該名好友還分享了一張與老婆戴戒指手牽手的相片，稱兩人影完婚照當日，老婆即馬上與情夫幽會，還跟好友夾口供瞞著他。

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網民在帖文中，更公開了女方與情夫的WhatsApp對話截圖，從對話中可見，二人態度親暱，女方更大讚情夫「Handsome」、「靚仔小鮮肉」。網民又斥責，女方曾謊稱與閨蜜住酒店，實則與情夫幽會，兩人更在深井另租單位築愛巢。

我個朋友賺到錢買樓俾晒首期淨落你名，諗住同你安穩過下半世，點解你個X女人仲要咁對佢？

▲ （連登討論區圖片）

其後再發帖稱，女方數日前已封鎖了好友的WhatsApp，見到男方仍不斷傳訊息給對方，提醒女方在新居要買新家電、好好照顧貓貓，「好想你喺新屋可以超開心」。網民稱好友的情緒非常不穩、不斷哭泣，女方連兩人共同養的貓貓也帶走了。

我一陣要上去朋友屋企探佢，因為佢連續2日冇食嘢了，其他共同朋友都勁擔心佢。

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連番帖文引來熱烈討論，有人認出女主角疑是網絡作家莎比亞的老婆，而莎比亞亦於深夜將facebook頭像轉為黑色，並發文間接承認自己是事件中被派綠帽的主角。

我真的承受不了這種傷害，9年的幸福原來都是她的謊話。我很捨不得妳，但再見了老婆。

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網民︰真。深夜綠文

有網民提到莎比亞的新作品《深夜綠文II》竟變成「真。深夜綠文」，並諷刺「原來係真人真事，唔怪得寫得咁到肉」。點擊圖片即睇更多網民留言︰

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學校回應︰已成立小組跟進

據悉，女方任職聖公會基愛小學教師，校方事後發表聲明指，已得悉有關該校教師一則新聞，校方已啟動機制成立小組了解事件。「學校一直非常關注教師的專業及操守，並承諾會依據教育條例及資助則例作出跟進。根據上述準則，如涉及教師專業的行為失當，校方會呈報教育局並作出跟進。」

曾接受古巨基訪問

歌手古巨基前年拍片宣傳新歌《亂世情侶》時，曾表示過靈感正正來自網絡小說作家「莎比亞」的文字。在古巨基當時的宣傳片中，莎比亞和當時的女友Karena提到兩人是同學相識。

兩人多年拍拖曾鬧分手，古巨基在片中問到莎比亞可有結婚打算，當時他回應：「想所有嘢好穩定先作出承諾。」而Karena則認為因兩人拍拖已很長時間，亦早已同居，所以結婚與否對生活不會有很大影響，仿如平淡的老夫老妻。莎比亞在今年3月曾透露︰「與女朋友將會以另一個身份愛下去。」難道暗有所指？

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責任編輯︰王明芳