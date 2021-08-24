【上訴得直】違居家隔離令囚10天　機師上訴得直改判罰款1.5萬

▲ 高等法院。（資料圖片）

40歲男機師於2020年3月從英國抵港後，需遵守居家隔離令，惟他返家後發現家中沒有食物，故離開寓所到附近超市購物，被店員揭發戴有手帶而被捕。男機師早前承認違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》，被判囚10天，男機師不服判刑而上訴，早前獲判上訴得直，被改判罰錢1.5萬元。法官今於判詞中解釋，男機師只是在隔離令剛開始時違令，嚴重性不足以判囚。

涉案上訴人Hurek Simon早前承認在未獲獲授權人員許可下離開隔離地點罪，判詞透露，上訴人於2020年3月25日早上從英國返港，並需遵守居家隔離令，直至4月7日為止。而當日早上10時半，上訴人寓所附近的一間超市內的職員，發現正在購物的上訴人戴有手帶及口罩，於是報警處理，上訴人被捕。

上訴期間，上訴人的代表大律師質疑判囚10天的刑罰屬明顯過重，理應以罰款或社會服務令取代，而即使要判囚，亦應獲判緩刑。

法官於判詞中指，認同控方所指確保公眾健康及避免危及社會大眾是至關重要，法官認為有關控罪的刑罰範圍較廣，反映判刑需視乎案情嚴重性，並非所有違令的行為均需以判監處理。

法官指原審裁判官判刑時亦有留意到上訴人沒有案底，只是在隔離令剛開始時，發現家中沒有食物，才到附近的超市購買基本用品。

法官指裁判官亦留意到監禁式刑罰，可能會使上訴人的機師執照被中止。而上訴人求情時亦提到，他只是發現發中沒有食物，而家稍後再沒有機會購買食物，才愚蠢地決定出外購物。

法官認為考慮到上述案情，而且案發時尚未強制戴口罩，但上訴人卻有佩戴口罩等，認為本案並不適合判監處理。法官亦認為裁判官未有考慮到判監對上訴人工作的影響，即使是短期監禁，亦可能使上訴人失去機師執照及工作，需要在40歲之齡展開新的工作。

經考慮後，法官決定裁定上訴人上訴得直，改判以上訴人罰款1.5萬元。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝