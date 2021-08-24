  • 31°C
香港時間 : 2021824日 (週二) 15:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上訴得直】違居家隔離令囚10天　機師上訴得直改判罰款1.5萬

社會 15:00 2021/08/24

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

高等法院。（資料圖片）

40歲男機師於2020年3月從英國抵港後，需遵守居家隔離令，惟他返家後發現家中沒有食物，故離開寓所到附近超市購物，被店員揭發戴有手帶而被捕。男機師早前承認違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》，被判囚10天，男機師不服判刑而上訴，早前獲判上訴得直，被改判罰錢1.5萬元。法官今於判詞中解釋，男機師只是在隔離令剛開始時違令，嚴重性不足以判囚。

涉案上訴人Hurek Simon早前承認在未獲獲授權人員許可下離開隔離地點罪，判詞透露，上訴人於2020年3月25日早上從英國返港，並需遵守居家隔離令，直至4月7日為止。而當日早上10時半，上訴人寓所附近的一間超市內的職員，發現正在購物的上訴人戴有手帶及口罩，於是報警處理，上訴人被捕。

上訴期間，上訴人的代表大律師質疑判囚10天的刑罰屬明顯過重，理應以罰款或社會服務令取代，而即使要判囚，亦應獲判緩刑。

法官於判詞中指，認同控方所指確保公眾健康及避免危及社會大眾是至關重要，法官認為有關控罪的刑罰範圍較廣，反映判刑需視乎案情嚴重性，並非所有違令的行為均需以判監處理。

法官指原審裁判官判刑時亦有留意到上訴人沒有案底，只是在隔離令剛開始時，發現家中沒有食物，才到附近的超市購買基本用品。

法官指裁判官亦留意到監禁式刑罰，可能會使上訴人的機師執照被中止。而上訴人求情時亦提到，他只是發現發中沒有食物，而家稍後再沒有機會購買食物，才愚蠢地決定出外購物。

法官認為考慮到上述案情，而且案發時尚未強制戴口罩，但上訴人卻有佩戴口罩等，認為本案並不適合判監處理。法官亦認為裁判官未有考慮到判監對上訴人工作的影響，即使是短期監禁，亦可能使上訴人失去機師執照及工作，需要在40歲之齡展開新的工作。

經考慮後，法官決定裁定上訴人上訴得直，改判以上訴人罰款1.5萬元。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝

相關文章

【妮歌潔曼豁免檢疫】商經局指有關人士到港進行指定專業工作　至今未發現違反豁免條件
18:38 2021/08/19
【妮歌潔曼豁免檢疫】商經局指有關人士到港進行指定專業工作　至今未發現違反豁免條件
【無情主人】男子居家隔離食材緊缺　烹煮飼養一年龍吐珠：魚肉味道很好
14:19 2021/01/21
【無情主人】男子居家隔離食材緊缺　烹煮飼養一年龍吐珠：魚肉味道很好
【新冠肺炎】新加坡宣布本周五凌晨起　從香港入境者居家隔離期縮減至7天
21:30 2021/04/20
【新冠肺炎】新加坡宣布本周五凌晨起　從香港入境者居家隔離期縮減至7天

你可能感興趣

【妮歌潔曼豁免檢疫】商經局指有關人士到港進行指定專業工作　至今未發現違反豁免條件
18:38 2021/08/19
【妮歌潔曼豁免檢疫】商經局指有關人士到港進行指定專業工作　至今未發現違反豁免條件
【無情主人】男子居家隔離食材緊缺　烹煮飼養一年龍吐珠：魚肉味道很好
14:19 2021/01/21
【無情主人】男子居家隔離食材緊缺　烹煮飼養一年龍吐珠：魚肉味道很好
【新冠肺炎】新加坡宣布本周五凌晨起　從香港入境者居家隔離期縮減至7天
21:30 2021/04/20
【新冠肺炎】新加坡宣布本周五凌晨起　從香港入境者居家隔離期縮減至7天
服務 律師 口罩 機師 超市 時尚 大眾 英國

最高瀏覽

【網上騙案】30歲港女交友app結識「台男」　遭騙投資泰達幣失近100萬元
14:01 2021/08/23
【網上騙案】30歲港女交友app結識「台男」　遭騙投資泰達幣失近100萬元
【學業壓力】14歲少女聲稱不堪父母學業施壓輕生　留千字遺書控訴：來生不要再見
15:12 2021/08/22
【學業壓力】14歲少女聲稱不堪父母學業施壓輕生　留千字遺書控訴：來生不要再見
【奪命意外】大埔廣福道車禍再多一名63歲婦死亡　另有4人仍留醫4歲男童危殆
10:52 2021/08/23
【奪命意外】大埔廣福道車禍再多一名63歲婦死亡　另有4人仍留醫4歲男童危殆