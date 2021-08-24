【十四五規劃綱要】黃柳權率團出席工商界高峰論壇　袁武形容中央大力支持香港發展

▲ 港澳辦副主任黃柳權率領宣講團，今早到灣仔會展，出席「擁抱『十四五』 融入『雙循環』」高峰論壇。（馮漢柱攝）

由港澳辦副主任黃柳權率領的國家「十四五」規劃宣講團，今早在會展與工商界人士舉行高峰論壇。有出席者認為，中央大力支持香港成為國際金融、貿易和航運中心，形容本港未來一片光明。

中華總商會會長袁武表示，中央今次派出宣講團訪港，非常透徹地講述「十四五」規劃詳情，顯示中央大力支持香港成為國際金融、貿易和航運中心，直指感覺香港未來一片光明。

袁武亦談及全國人大常委會暫未表決，將《反外國制裁法》列入《基本法》附件三，指出內地有各方面考慮，相信會深入研究，令方案更完善。他續指，現時未見有外商撤離香港，又強調業界盼香港環境平和，讓香港可以有發展前景。

全國政協委員﹑中華出入口商會副會長黃英豪表示，充分理解中央訂立該法的原因，但認為在港的金融機構有機會「夾在中間」，關注他們會否選擇撤出香港。他指出，本港作為全球金融中心，若要引入《反外國制裁法》，需充分評估有關法律對本港金融業的影響，但相信現時有空間進行有關工作。

此外，特首林鄭月娥對企業僱主作出強烈呼籲，建議他們參考港府做法，要求所有員工接種疫苗，否則需定期自費接受檢測。黃英豪認為，若本港要加入國家內循環，有需要加速提高全民接種率，建議港府應逐步作政策傾斜，優待已接種疫苗的人士，又認為疫苗護照便利營商。

不過，對於應否強制市民或僱員接種疫苗，黃英豪表示，每個人身體情況不同，認為暫時沒有相關需要。

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責任編輯：胡偉明