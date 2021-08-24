【明星扮靚】兩孩之母歐倩怡凍齡有道　3大貼士確保運動後享優質睡眠

▲ 兩孩之母歐倩怡凍齡有道，分享運動後享優質睡眠的貼士。

現年41歲的歐倩怡（Cindy）持家有道，照顧好丈夫郭晉安和一對子女的生活，又抽時間努力進修，成為了正式營養師。退出幕前的她對自己的外表和健康亦很有要求，努力運動的她昨日在社交網站分享她的運動後小貼士，講解何以不少人運動後都出現睡眠問題。

歐倩怡早年與郭晉安結婚、誕下了一對子女後，開始淡出幕前，專心相夫教子。直到子女開始長大，她又去追尋自己的理想，努力進修，分別攻讀市場及管理學學士、營養學學士，以及運動營養學碩士課程，近年已經成為了一名正式的營養師。

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分享良好睡眠方法

注重健康的她除了飲食均衡，更有運動的習慣，昨日她則出兩張到泳池游水的照片，身為兩孩之母仍青春十足，穿上粉藍色的泳裝有如少女一樣。

不少注重保養的女士都知道睡「美容覺」的重要性，而歐倩怡今次則分享了良好睡眠方法。

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歐倩怡提到：「好多人努力做運動，想練番少少成績。最近有啲朋友同我講練習後太攰，反而瞓唔到，或者瞓得差咗，可能同運動後嘅飲食有關喎。我都有努力游水，跑步，yoga, HIIT………但我有嘗試圖3小貼士去維持好的睡眠，從而有好的表現、情緒、記憶及維持好的免疫能力等。」

她分享自己在高強度運動訓練後的飲食和睡眠習慣，建議大家多吃點碳水化合物，這能夠縮短入睡時間；多吃蛋白質就有助提升睡眠質素；而服用退黑素則有助入睡。她又提到睡得差的原因是吃得不夠，和進食高脂肪的飲食，這都會減少睡眠時間。

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獲營養學文憑

其實歐倩怡早前以一級榮譽畢業於「食物及營養學榮譽理學士」，現時已為一名正式的營養師，雖然她只有中五學歷，當年會考亦只得5分，好學的她深知難以報讀營養學課程，所以先讀基礎班及文憑課程銜接，再讀關於營養學的高等文憑。

她又為打好英文基礎修讀市場及管理學的4年學位課程，待子女長大後便重投較有難度的營養學，完成學位課程。最近她修讀「體育及運動營養學碩士」及「社區營養深造證書」，深化營養及運動的相關知識，一路走來並不簡單。

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