【奢華家品】法國逾兩世紀水晶品牌Baccarat　入門人手掃金線招財貓$3,800

▲ 由Louis Vuitton男裝創作總監Virgil Abloh為Baccarat設計的Crystal Clear系列，包括吊燈或桌上的花瓶，所有產品全球限量50件，而且差不多售罄。（吊燈$9,500,000/圖片由品牌提供）

當今世上，品牌能夠擁有過百年歷史實屬難得，但如果品牌有著二百多年歷史，那麼可以用奇蹟來形容，而在家品界，Baccarat就是一個擁有257年，來自法國活生生的奇蹟。

▲ 由Louis Vuitton男裝創作總監Virgil Abloh為Baccarat設計的Crystal Clear系列，包括吊燈或桌上的花瓶，所有產品全球限量50件，而且差不多售罄。（吊燈$9,500,000/圖片由品牌提供）

水晶品牌市場上有很多，但說到翹楚，Baccarat肯定當之無愧，並不是因為品牌出品的水晶售價昂貴，而是他的歷史背景和兩百多年以來都一直秉承傳統生產最高級的水晶產品有關。

話說在1764年，當時為法國路易十五時期，為了恢復當時因為戰亂後社會的經濟，於是當時的法王路易十五一聲令下，在法國東部的一個名為Baccarat的小鎮開設了一座玻璃熔爐工廠生產水晶器皿。到了1823年，法王路易十八正式向Baccarat訂製酒具，「皇室御用水晶」的美譽由此而來，更因為法王的眷顧，吸引到當時不少君王和的注意。

當然得到一國之君的垂青，還必須要有真材實料方可留傳萬世。在製作上，Baccarat是首個在生產過程中在不改變含鉛量的條件下，能夠製作出可以維持高折射率並讓水晶呈現出不透明顏色。

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另一方面，心思細密的人都會留意到他們每一盞燈都有著一小塊的紅色水晶，這既是品牌的招牌印記，同時又帶出原來要燒製出如此亮麗的紅水晶，在高溫的燒製過程中要動用上純金方，難怪Baccarat的水晶吊燈如同藝術品的瑰麗和價值連城。

而匠人培訓方面，老一輩匠人將技術傳給年輕的下一代當然是不可劃缺的過程，但顯然品牌的要求比其他水晶品牌在招聘上更是嚴格，原來每位工匠都必須參加法國水晶製作界規格最高的比賽，此外，年輕的匠人最少需要10年的磨練才可以獨立地燒製水晶，就以目前的廠方內的匠人計算，就已經擁有16位國寶級的「法國最佳手藝大師。」

就以剛剛在香港展出的「Master of Lights」展覽，雖然只囊括了兩個系列和全球只此一盞價值950萬港元的吊燈，但當中可見Baccarat的水晶是有多厲害。而為了更迎年新世代的消費者，這次找來Louis Vuitton的男裝創作總監Virgil Abloh設計出名為Crystal Clar系列的吊燈和花瓶，整個系列呈現出磨砂條紋和附上水晶製的水晶鏈，單是水晶鏈的製造已經超高難度，加上每一款全球限量50件，據聞銷情甚好。

看來媲美藝術品的高級家品，在這瘟疫蔓延時仍阻不了好此道者的出手。

產品查詢：2537 2303

記者：何偉雄