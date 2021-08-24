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Maggie Q脊骨手術後即拍《復仇殺姬》　帶傷完成片中98%動作場面

娛樂 15:25 2021/08/24

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《復仇殺姬》

Maggie Q在《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）導演馬田金寶（Martin Campbell）新作《復仇殺姬》（The Protégé）大展身手。

不過Maggie Q透露，在電影開拍的兩個半月前，接受了脊骨大手術，醫生告訴她至少要休養5個月。可是她當時已經簽約演出《復仇殺姬》，醫生得知後即使如何勸告，她仍然堅持臥床少休就為新片開工。

Maggie Q帶傷開工
 
Maggie Q到片場綵排當日頸前還有手術留下的傷口，當時替身正綵排她在戲中的動作戲份，她發現有摙頸動作，於是向動作指導坦白自己剛接受了手術，摙頸需要改成其他動作，動作指導為需要改動場面而頭痛，原來在場沒有人知道她剛完成手術。

她於是決定照原定的動作設計拍攝，只是拍攝時要加倍小心，動作指導聽罷立刻被她的專業感動得眼泛淚光。

Maggie Q向母親取經

Maggie Q幾乎親身上陣完成了戲中所有難度十足的動作場面，當中有一場她頸纏白布被3個大漢吊起，她完全投入拍攝，沒有擔心會再度弄傷舊患，俐落完美地展現身手。
 
具有越南血統的Maggie Q也很自豪在《復仇殺姬》扮演來自越南的殺手。電影講述她的角色在11歲時在越南遇上森姆積遜的角色把她帶到英國。

她認為今次角色是個荷里活電影中少見的亞洲殺手，因為角色沒慣常對亞洲人的刻板印象，導演也不需要她的英語帶有越南口音，她很高興能接到這樣的角色。

為求演出逼真，Maggie Q更向母親取經，了解她當年由越南移民美國的心路歷程。她想給媽媽驚喜，所以還未告訴她自己扮演來自越南的殺手，她相信媽媽看《復仇殺姬》的時候一定很高興，為她感驕傲。 

荷里活 電影 爸媽心聲 家庭關係 動作片

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