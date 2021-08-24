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【電影檢查】政府擬修例規定電影須審查是否符國安　督察可上門搜查非法放映

社會 15:32 2021/08/24

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商務及經濟發展局局長邱騰華講解修訂電影檢查制度。（資料圖片）

港區國安法實施逾一年，商務及經濟發展局局長邱騰華和商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文今日（24日）下午就電影檢查制度會見傳媒，宣布政府將提交條例修訂草案，明文規定電影檢查員必須考慮影片上映會否危害國家安全，又建議賦予督察權力，可在法庭手令下搜查任何地方，採取執法行動。條例將於9月1日於立法會首讀及二讀。

港府於6月宣布修訂《電影檢查條例》檢查員指引，如檢查員認為影片「相當可能」構成危害國安罪行，或影片可能產生的影響，及對觀眾產生的影響「可能會危害國家安全」，檢查員應得出影片不宜上映的結論。

政府今日宣布，行政會議同意提交條例修訂草案，立法建議有4項，包括：

  • 明文規定檢查員須考慮影片是否符合國家安全
  • 政務司司長若認為影片上映不利國家安全，可指示電影檢查監督撤銷核准證明書或豁免證明書
  • 若監督認為影片上映可能不利國家安全，商經局局長可延長檢查員的決定時限，每次不多於28日
  • 審核委員會處理上訴的規定，將不適用於國安理由作出的決定

此外，政府亦建議多項修訂：

  • 檢查員可要求在電影加入告示，減輕影片的潛在不良影響
  • 賦予獲授權的督察，取得法庭手令下，可進入和搜查任何地方，加強執法能力
  • 對上映未批准影片的行為增加罰則，最高刑罰提高至3年或罰款100萬元
  • 取消審核委員會非官方成員的人數限制，商經局局長可委員公職人員出席會議及投票

同場加映：兒童酒精入眼致角膜受損　醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷

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記者：徐紹軒

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