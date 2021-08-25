【活得健康啲】DECATHLON 運動大使教揀水上活動裝備 拆解三大裝備功能

▲ 運動大使教揀水上活動基本安全裝備。

一到夏天，很多家長都會帶小朋友玩水上活動，但大家知不知道要有什麼裝備，小朋友才可以玩得開心又安全？今集《活得健康啲》請來DECATHLON 運動大使Natalie和大家分享玩水上活動時的必要基本裝備。

▲ DECATHLON 運動大使Natalie（左）、主持Ricca（右）（曾喜文攝）

三大個類別基本裝備

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Natalie分享基本裝備的主要三大個類別，不論是浮潛、獨木舟或各式各樣的水上活動都需要。

第一類：保護身體

要玩得開心，首先減少受傷的機會，因此由頭至腳都要做足保護功夫，例如配戴帽、太陽眼鏡、手套、防曬衣、防曬褲及一對包腳踭、包腳趾的鞋。

第二類：保障財產

例如我們會有些防水的電話套或者防水袋，讓我們出海玩的時候，我們的物資也不會弄濕。

第三類：保障生命安全

保障生命安全是最重要的類別，水上活動跟一些球類運動，例如打兵兵球、羽毛球不一樣，特別對於一些泳術不佳的朋友，玩水上活動時有機會影響生命安全。因此，Natalie建議大家可使用助浮衣、救生衣等助浮用品輔助，確保大家安全。

如果你想知道自己需要甚麼程度的助浮工具，便要按照個人泳術以及水上活動的項目而定。

揀帽貼士

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市面上有不同類型專為水上活動而設的帽，例如漁夫帽、鴨嘴帽、網球帽的帽型，大家可按個人喜好，選擇適合自己的款色。

如果喜歡通爽感覺的朋友，可以選擇網球帽款色，它沒有頂部，會舒服一點。

不過，它們都有一個共通點，都是防潑水、有繩及扣繫著防吹甩，與一般行山或打網球活動的運動帽有分別。

出到海，你很難防止有大風及跌下水的情況，所以一般都會有這些（繩及扣）安全裝備。

揀鞋貼士

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水上活動的鞋是重要的裝備之一，包括不同款色的鞋，例如浮潛襪（又稱潛水襪）、水陸兩用鞋及潛水靴等等，每款都有特別的用途，選錯了，甚至有機會受傷。

各個水陸兩用鞋，基本上適用於不同的運動，會有不同的選擇。

Natalie解釋，用來進行水上活動的襪子質料是氯丁橡膠，比較薄，而底部只是做了少許的燙膠防滑。如果只穿襪子走在沙灘石地上，有機會刮傷腳。其實這款襪子不能單獨使用，它通常配搭套腳的蛙鞋，防止蛙鞋甩出來或蛙鞋的膠邊刮腳。

而水陸兩用鞋的防護比襪子更強，水陸兩用鞋的底部相對比較厚，有些設有魔術貼，方便穿著。

就算見到有些破爛的貝殼、石頭等等，也不會刺傷腳板底。

而進階版的水陸兩用鞋，保護性更進一步。它的腳趾及腳踭位置，都包了膠，除了防止腳板底刺傷外，也可避免踢到大石上的蠔殼等硬物而受傷。其中比較長身的靴款，拉鏈等設計都比較厚身，特別適合大家潛水時，配合開放調整式蛙鞋使用。

應該揀救生衣還是助浮衣？

很多家長為小朋友在選擇救生用品時都有疑惑，不知道應選擇救生衣，還是助浮衣。其實兩者都有明顯分別。

第一，穿上救生衣後，無論任何姿勢跌進水裡時，你的面部一定朝上面，假若你不幸人事不醒或者任何的狀況，都可以呼吸。

這是因為救生衣後面會有一個好像枕頭比較厚的浮物，而其他浮物會集中在心口的位置，背脊的位置相對比較薄。當浮物向上時，人穿上救生衣時，他一定會面部朝上。

第二，救生衣一定會採用鮮艷的顏色及反光物料，例如橙色或紅色，讓你在一片藍色的大海上，很容易讓人看見。

第三，救生衣會配合哨子，這些細節都可令大家在海上求生時，增加生存及獲救機會。

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不過，救生衣比較臃腫，不太方便穿著，如果小朋友很熟水性，又或者有大人在旁照顧，可以選擇一些較輕便的助浮衣都可以。市面上有很多各式各樣的助浮衣。

▲ 進行水上活動有齊基本裝備，便可玩得開心又放心！（曾喜文攝）

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記者：王芷瑩