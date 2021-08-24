【政黨參選】林鄭稱政黨不進入體制奇怪　民主黨稱有地區根基便有空間存在

▲ 林鄭月娥稱，政黨不再參選有點奇怪。（程志遠攝）

民主黨將於下月召開會員大會，決定是否參加12月的立法會選舉。特首林鄭月娥今日指，若政黨不議政、不論政、不參政，會懷疑其存在價值。

林鄭月娥今早出席行政會議前，被問到泛民政黨不參選，是否沒有生存空間。她指，政治組織除了議政、論政、寫文章批評政府，亦一定有訴求，希望可以參與政治體制去改變現狀，倘宅以後不再參選，不再進入政治體制論政，是有點奇怪。

她強調，一定接受不同政見的人參選，而中央官員也曾說過，完善選舉制度，不是要搞「清一色」，而是要求每位候選人，均符合愛國者要求，直言愛國者要求是天經地義，符合條件便可續參加未來選舉。

民主黨羅健熙指，在正常情況下，政黨應以參選，甚至執政為目標，但民主派在香港沒可能執政，香港的發展亦與其他地方不同，不會簡單斷言，不參選就沒有價值，認為只要有地區根基、與市民有聯繫，就有空間存在。

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責任編輯：陳宛彤