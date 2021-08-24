《怒火》香港票房直逼千萬　謝霆鋒感欣慰：重新燃點香港動作電影精神

▲ （左起）麥亨利、謝霆鋒、何珮瑜在內地宣傳《怒火》。

陳木勝遺作《怒火》在內地搶閘上映，上畫連續25日登票房冠軍，累積票房邁向10億人民幣。至於在香港，上映第6天票房破9百萬元。

謝霆鋒欣慰表示：「知道《怒火》在香港上映，好多朋友都喜歡，對我來說，已好久沒看過這種香港動作電影；記得入行時，為甚麼會好想拍電影？因為『香港動作電影』曾引領我們走遍全世界，這部是陳木勝導演的遺作，希望可以重新燃點香港動作電影的精神，所以大家一定要入戲院支持《怒火》。」

近日，霆鋒率領何珮瑜、麥亨利亮相《怒火》的內地宣傳活動，有支持霆鋒多年的粉絲，特別帶上23年前的追星筆記本，請霆鋒簽名留念。另外，亦有觀眾不值《怒火》裡的阿敖全程吃杯麵，最終也未能如願與兄弟們吃到火鍋，竟特地帶來火鍋材料以作出補償，讓愛吃的霆鋒興奮不已。

何珮瑜訓練體能

有觀眾說，為霆鋒所演的阿敖而感傷，霆鋒說自己也為角色的結局而落淚：「我也哭了，沒想到大家這麼喜歡這個角色，我演好人的時候，感覺你們反應沒那麼大呢！」他同時自爆，結尾一幕來自即興發揮：「當時拍攝有不同版本，導演最終選擇了這個方式呈現。」

戲中，負責搜捕阿敖一幫的女將何珮瑜（Jeana）埋位前需要接受連串體能訓練，Jeana笑言：「因為電影裡追趕阿敖真的太累，太消耗體能了！」

飾演阿敖手下（公子）的麥亨利則透露，臉上帶疤痕的造型，原來是霆鋒的提議，每次化妝都要花兩個半小時，但能令觀眾留下深刻印象，麥亨利說非常值得，並感激霆鋒為自己的角色加分。