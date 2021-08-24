【重過新生】黃日華走出喪妻陰霾內地商演再扮「郭靖」 重現招牌拉弓動作

▲ 黃日華近日再度投入新工作。

曾一度飽受喪妻之痛的黃日華，靠好友及女兒黃芷晴陪伴，漸漸走出傷痛，自言要再度重新生活的華哥，亦漸投入新工作。近日黃日華到內地登台，為商場活動再度扮演《射鵰英雄傳》經典角色郭靖，並重現招牌的拉弓動作。

早前有網民在社交平台發放黃日華的商演片段，片中華哥再展《射鵰英雄傳》的「郭靖」及《天龍八部》喬峰，而華哥亦在活動上展示彎弓射箭，及耍出郭靖的「降龍十八掌」。

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雖然黃日華未有穿上古裝，身形也有少許發福，但功架依然，做起拉弓動作仍然十分瀟洒，寶刀未老。

【單對單】黃日華遊九龍城憶愛妻生前點滴 華哥走出陰霾：要接受事實懂得放下

商演有價有市

事實華哥過去經常在內地登台，因內地觀眾十分迷戀過去港劇，故黃日華也經常演唱當年的劇集歌曲，有指黃日華一場商場酬勞，可收近18萬人民幣高價，但依然甚有市場。

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華哥黃日華的太太梁潔華在去年5月不離病魔逝世。華哥與愛妻天人永訣，經過一年時間，已逐步出喪妻陰霾，早前在節目《單對單》，他便跟黎芷珊憶述失去愛妻後的感受及痛苦，並如何藉著好友與女兒芷晴的支持重拾生活正軌。

華哥透露之前跟太太留下不少回憶及足迹，縱然昔日快樂時光已無法重現，但現時會盡量回想開心事：「一定要懂得放下，要接受事實！」

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華哥曾哽咽稱如可換太太的命，自己可以短十年命、廿年命都沒所謂。華哥亦坦言，他現已真正意識到愛妻已不在身邊，並慢慢開始適應另一種生活，早前他便跟女兒同學整蠟燭，重拾人生鬥志。