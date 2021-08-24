【十四五規劃綱要】林鄭月娥︰已就6大範疇向中央提交策略性文件

▲ 林鄭稱，會在施政報告交代文化及創科工作。（(政府新聞處圖片)）

國家「十四五」規劃宣講團繼續在港介紹十四五規劃，特首林鄭月娥表示，除了4場宣講會，還安排港府主要官員向宣講團介紹3方面的工作，即金融、創科和航空，希望能得到中央進一步支持。

林鄭今早出席行政會議前表示，無論在十四五規劃編製過程，還是已公布的規劃，港府均以非常積極進取的姿態推進中央給予香港支持，她續指，十四五規劃是方向性、指導性的文件，就每一方面，港府會訂明一個策略，亦會有一系列具體措施。她透露，已就其中6個範疇，向中央提交策略性文件，餘下的兩個範疇，即新增的國際科技創新中心和中外文化藝術交流中心工作，她稱會在新一份《施政報告》中詳細交代。

她認為，「十四五」規劃在香港全面落實的機會非常大，只要政府作為一個有為的政府繼續努力，並得到立法會和行政機關的全面配合，相信會為香港帶來新景象。

十四五規劃就香港發展提出8大方向，包括支持香港提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能，又支持香港建設國家創新科技中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心，以及支持香港發展中外文化藝術交流中心。

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責任編輯：林曉君