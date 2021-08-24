【體育發展】民政局向立法會遞交有關體院擴建文件　冀於休會前申請撥款建近10億新大樓

▲ 新大樓構思圖。（立法會文件）

民政事務局今日（24日）向立法會遞交有關香港體育學院新設施大樓的文件，當中樓高3層、預算費用為約9.9億的新設施大樓爭取於2024年中落成，當局將爭取今屆立法會於本年10 月底休會前，向工務小組委員會和財委會申請撥款。

民政事務局今向立法會民政事務委員會遞交討論文件，提到行政長官林鄭月娥早前公布多項有利香港育持續發展的措施，包括加快推進體院新設施大樓計劃，普遍獲得體育界及公眾歡迎及支持；當局在獲得委員會委員支持，將就措施諮詢工務小組委員會，然後向財委會申請撥款，以開展體院新設施大樓的主體工程，推算主體工程的預算費用約為9億8,660萬元，估計約4年內完成工程，其中體院會爭取在2024 年年中落成新設施大樓，以及在 2025 年年中完成翻修綜合體育館騰空的部分。

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根據當局於2019年12月遞交的文件，工程將包括興建1幢新設施大樓，及翻修現有體院綜合體育館將騰空的部分。其中新設施大樓位於南面賽艇中心大樓與北面游泳館之間，高3層，將有面積約為1,400平方米的多用途無柱式訓練場，適合乒乓球、劍擊、籃球、手球及五人足球等體育項目使用；面積約為400平方米的多用途訓練場地，適合空手道、柔道等；另外還有體能科學訓練中心、內設治療室的運動醫學中心、運動營養與監控中心中

至於將翻新的綜合體育館，會提供日間休息室、訓練場地、研討會議室等。文件又提供今屆中國香港代表隊在東京奧林匹克運動會表現卓越，是香港有史以來最好的成績，亦有不少運動員打破香港紀錄或創下個人最佳成績，體院對精英運動員提供的設施和支援亦須與時並進，以繼續有效推動香港的精英體育發展。

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責任編輯：黃悅晴