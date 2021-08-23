【大灣區醫療】深圳首間港資私院「新風和睦家」11月試業　首半年冀聘15名港醫

▲ 深圳首間港資私院最快11月試業，首半年冀聘15名港醫（受訪者提供照片）

中央政府致力推動大灣區發展，而灣區人口龐大，醫療需求亦強勁，致吸引不少港資近年相繼到灣區發展醫療產業。

深圳首家港資私家醫院「新風和睦家醫院」最快今年11月試業，新風天域集團首席執行官、和睦家醫療總裁吳啟楠表示，該院坐落在市中心、所有病房為單人房，設有無敵海景、由港人管理，未來半年將建立15名港醫團隊，屬大灣區內較少見的綜合私家醫院，他形容：「我們做的是私家模式，似養和、港安醫院那些，冀能成為大灣區內最top（頂尖）的私家醫院。」

▲ 深圳首間港資私院「新風和睦家醫院」最快今年11月試業，該院首半年冀聘請15名港醫。（受訪者提供圖片）

病床350張 專科10至12個

該院首半年冀聘請15名港醫，目前已有4名醫生到位，包括心胸肺外科專科醫生司徒達麟、臨床腫瘤專科醫生施俊健等。吳啟楠認為，北上發展對港醫有很大吸引力，並透露現階段已收到了不少港醫的執業申請，包括全科、醫美、胃腸、婦產科等。

位於深圳福田區的新風和睦家醫院，設有350張病床，全為單人房，會提供10至12個專科服務，包括婦產科、兒科（包括新生兒）、急診科、內科、外科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮膚科、中醫科等。醫護團隊方面，該院料聘200至300人，其中以醫生佔50人，包括15名港醫，另約10人來自外國。

吳啟楠認為，北上發展對港醫有很大吸引力，並透露現階段已收到了不少港醫的執業申請，包括全科、醫美、胃腸、婦產科等，目前已落實聘請4名港醫，包括臨床腫瘤專科醫生施俊健，其為港大及中大臨床腫瘤學系名譽臨床助理教授；港大臨床腫瘤學系名譽臨床助理教授、臨床腫瘤專科及中醫師蘇子謙；瑪麗醫院前結直腸科顧問醫生、外科醫生老兆雄；以及心胸肺外科專科醫生司徒達麟，他亦曾在港大外科系任臨床副教授。

吳續指，4名醫生主要在中環希愈腫瘤中心工作，將來只會間中前往深圳，同時會提供網上會診，按需要為內地患者診斷。薪酬方面，他指「十分樂意提供與香港相若的薪金」，亦會在醫院附近安排宿舍，以較低價格租予員工，而到內地工作的港人，會直接簽訂內地勞工合約，並依循當地法規法例，享有「五險一金」等工作福利。

內地工作港人 享五險一金

被問到向港醫招手，會否令在港醫生進一度短缺，吳啟楠認為，現時內地醫療機構聘請港醫在內地執業的人數並不多，僅佔本港醫療系統醫生中極小部分，強調其醫院仍主要是聘請內地醫生。該院暫未提供詳細價目表，僅舉例指，宮頸癌篩查索價1,200元人民幣、剖腹生產套餐約8.8萬元人民幣、順產套餐為6.6萬元人民幣等。

▲ 風天域集團首席執行官、和睦家醫療總裁吳啟楠聲言，「新風和睦家醫院」會成為大灣區內最頂尖的私家醫院。（受訪者提供圖片）

投資者「新風天域」 專攻內地醫療

深圳首家港資私家醫院「新風和睦家醫院」背景星光熠熠，投資者為「新風天域集團」，該集團主力拓展內地醫療版圖，創始人兼集團董事長為前財政司司長梁錦松；董事也包括醫管局前主席梁智鴻、港鐵公司前主席馬時亨等。

高級顧問團則包括政制及內地事務局前局長譚志源、食衞局前局長高永文、以及港大深圳醫院院長盧寵茂。

投資36億 瞄準灣區高收入者

「和睦家醫療」原在中國營運7家醫院和14家診所，其後成功吸引到專注於中國投資的集團「新風天域」眼球，並於2019年底向德太投資（TPG）、復星醫藥等現有股東收購全面收購和睦家醫療，收購後，成為中國最大的上市綜合私立醫療服務機構之一、企業價值約14.4億美元（約112億港元）。在本港擁有國泰 （00293） 、太古地產 （01972） 等公司的太古 （00019） ，也於今年3月初宣布夥拍南豐集團投資新風和睦家醫院，惟未有透露投資金額及股權。

投資30億人民幣（約36億港元）成立的深圳新風和睦家醫院，高級管理團隊包括創始人及首席執行官李碧菁，該院定位服務為深圳及大灣區高收入人士，最快今年11月試業。

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記者：鄧凱文、洪芷晴