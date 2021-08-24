【港大研究】港大揭肺功能較強可減患冠心病中風等　冀建立亞洲版生物樣本庫助研究

▲ 港大揭肺功能較強可減患冠心病中風等，冀建立亞洲版生物樣本庫助研究（資料圖片）

香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）公共衞生學院聯同英國布里斯托大學（University of Bristol）的研究團隊，透過分析大量人類基因組相關的研究數據，發現較高的人士，他們患上冠心病、中風及二型糖尿病的風險可能會降低。

研究人員從一個大型的歐洲生物樣本庫（即英國生物樣本庫，N=421,986）中，提取了兩個與肺功能常用參數相關的遺傳數據──第一秒用力呼出量（FEV 1 ）及用力呼出肺活量（FVC）。研究人員再利用這兩項數據，與來自其他人類基因組關聯研究（N<=1,030,836）中的大型基因概要數據加以分析。

研究發現， FEV1及FVC較高的人士，他們患上冠心病、中風及二型糖尿病的風險可能會降低；研究亦進一步確定了改善與肺功能相關的後天因素的重要性，例如戒煙和參與體能活動等，均可減少患上心血管疾病和二型糖尿病的機會。

團隊指，在臨床的角度上，業界需進一步探討是否有需要監察肺功能較弱的人士，及其患上心血管疾病和二型糖尿病的風險。

領導是項研究的港大醫學院公共衞生學院流行病和生物統計學助理教授歐陽兆倫博士表示，是項研究所使用的數據大部分來自歐洲，認為一個專門以亞洲人為基礎的生物樣本庫對了解更多疾病成因尤其重要：

這些研究數據和支持相當重要，因為有些疾病，例如出血性中風和鼻咽癌在亞洲人中較為常見，使用亞洲人的數據庫去研究這些疾病的成因會較為理想。以「Children of 1997（九七的兒女）」為例，這是港大醫學院公共衞生學院其中一個主要追蹤隊列研究。由於獲得香港特別行政區政府及非政府資源的支持，所以研究人員得以開拓和建立亞洲人的生物樣本庫，從而提供與本地人口最息息相關的數據。

有關研究文章已於知名的同行評審呼吸學期刊《Thorax》發表（按此瀏覽期刊文章）。

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記者：鄧凱文