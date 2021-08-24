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【智能愛人】李佳芯否認曾主動求婚致分手　Ali親為搬入豪宅解畫

娛樂 17:16 2021/08/24

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李佳芯否認因結婚不成而分手。

李佳芯（Ali）、馮盈盈、麥美恩、陸永、C君等今日出席TVB《智能愛人》宣傳活動。Ali並大批粉絲穿粉紅制服力撐，對於早前Ali受訪提及跟陳炳銓分手原因，她再指兩個人的事，她們知道就可。

李佳芯早前在受訪問首度談及跟前度陳炳銓結束七年情原因，提及去年拍《智能愛人》時已感情生變，受情傷的她自困家中，並以工作來療情傷。Ali表示在當日拿視后時，一度曾想過結婚，無奈再後跟男友未能有共識，致沒法走到最後。

同場加映：193+JNY訪問

Ali今日在活動接受傳媒訪問，表示當日原先為美容品牌受訪，沒想過外間焦點變成感情事，非她的原意。

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Ali：未有主動求婚

Ali坦言感情是兩個人的事，也並非因未能結婚而分手，還有其他原因，被問到日後再會再主動向男友求婚，Ali笑道她沒有主動，若長久關係時大家會有共識。

李佳芯、陸永、馮盈盈等為新劇宣傳。

【智能愛人x學是學非】李佳芯麥美恩《智能愛人》獲好評　檢閱元祖級是非精近況　

至於有報導指她搬入豪宅，Ali則暗示現時尚未置業，她表示會努力為家人及自己計劃，到有能力時便會買樓，但要看清楚些，因為搵錢不容易。被問新居是否租，她沒有回應，只說：「我也不知原因，（在單位）出入幾次就被以為是在那裡住。」

而李佳芯早前在工餘也做義工，如派月餅和口罩，她指有時間會多做有意義的事。

撰文 : TOPick柴犬出動

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