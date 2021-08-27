【若善健談】 默默奉獻的灰姑娘

許多人喜歡看魔術表演，觀賞過程中總令人有摸不著頭腦的感覺，魔術不是祇有掩眼法，而是包含了創意、純熟技巧和精製道具的表演藝術。一個成功的魔術，需要多方面的配合，包括助手的精準演出，才能為觀眾帶來快樂及正能量。

對抗疾病與魔術表演一樣，需要不同持份者的努力及配合；醫生需要病人合作，才能準確診斷及處方藥物，藥劑師不是術士煉製仙丹，也不能夠提供長生不老的妙方，他們在治療過程中擔當重要的角色，肩負醫生與病人溝通橋樑的責任，是醫生的專業夥伴；包括教導病患者正確使用藥物及提供不同藥物副作用的專業知識。

要成為稱職的藥劑師絕不簡單，必須擁有抱負，需要懸壺濟世的心，他們需要健康的身體才能給予病患者信心，其次是對待健康的態度，有正確的心態才能積極向前，選擇用什麼方案應對當前的病情，如何教導病患者正確使用藥物及其他藥物有相互作用或任何副作用。要知道藥物種類繁多，用途多不勝數，不同的藥物自有不同的反應與禁忌，錯誤使用或會惡化病情，得不償失。

藥劑師最重要的技能之一，是思考、分析和計算，尤其當病人有不同的病況和需要，除給予醫生專業意見外，也需要思量病患者健康福祉，才能提供完整的醫護服務。不單於此，有志投身藥劑師行業人士，不但需修畢藥劑學課程，更要進行實習及通過香港藥劑法例、藥劑執業和藥理學的筆試，這樣才可成為註冊藥劑師。他們需要與時並進、不斷學習及持續進修，除了要熟習不同藥物的特性之外，許多時也需要了解病人的背景及需要，好的溝通技巧是不可或缺。藥劑師是社會上默默耕耘及作出貢獻的一群，值得我們尊重及愛戴。

人口逐漸老化是不爭的趨勢，藥劑師在管理老年人及慢性病患者的藥物中，擔起關鍵的角色， 可以為我們的病患者作出分流。藥劑師憑知識和經驗令到有需要的人獲得更好的照顧，善用我們社會上寶貴的醫療資源。

最後，魔術師的表演可為觀眾帶來無限的喜悅，但官能感覺始終短暫。『默默奉獻的灰姑娘』出自日本醫療漫畫，主角憑藉超乎常人的嗅覺和味覺，為醫院和病人奉獻。現實裡的藥劑師較為靜態及兼顧全面，工作雖沒有燈光音樂附和，卻蘊藏專業及服務的心，一直帶領我們走上健康之路。

秋葵



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