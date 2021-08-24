【綠色運輸】九巴與中銀簽署5億5年期綠色貸款　將購最新環保巴士及太陽能板

▲ 九巴與中銀香港宣布，簽署一筆港幣5億元5年期綠色貸款。代表包括：（左起）九巴財務總管梁祖德、行政總監許鎮德與及中銀香港環球企業金融部副總經理莊寶珍和助理總經理胡堅毅。（九巴提供）

九巴與中銀香港今（24日）宣布簽署一筆港幣5億元5年期綠色貸款，為九巴首個綠色融資安排；九巴會將貸款用於可持續發展相關的項目，當中包括購置最新型號環保巴士和電動巴士以及太陽能板等環保裝置，有助於減少在營運所產生的碳排放。同時，九巴亦成為本港首間利用綠色貸款推動可持續發展的專營巴士公司。

為推動環保，九巴訂下2050年前全線車隊使用新能源的願景，陸續於巴士車廠、巴士總站、巴士站上蓋、巴士站柱及巴士車頂安裝逾22,000塊太陽能板、購置電動巴士及興建純電動巴士車廠，並以引進創新技術及環保方案為目標。九巴財務總管梁祖德先生表示：

九巴對推動綠色運輸責無旁貸，除了在日常營運貫徹提升ESG表現，充裕的資金為加快實現電動化及零排放的重要策略。九巴十分感謝有關的目標得到中銀香港的認同及支持。九巴會繼續物色合適的融資方案，帶領香港交通運輸業邁向環保新時代。

中銀香港環球企業金融部副總經理莊寶珍女士表示：

可持續發展是中銀香港的策略目標，本行很高興為九巴提供首筆綠色貸款，助其提升整體車隊的環保及效率表現，為公共運輸業的可持續發展作出貢獻，同時亦貫徹本行促進『可持續發展與智慧生活』的理念。本行會繼續配合不同行業的企業客戶的綠色發展需要，提供合適的綠色金融方案，與客戶一同推動可持續發展。

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記者：鄧凱文