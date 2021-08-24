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【智能愛人】馮盈盈期待開拍續集　麥美恩李佳芯苦練幾個小時椅子舞

娛樂 17:14 2021/08/24

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馮盈盈、麥美恩出席《智能愛人》宣傳活動。

李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美恩、泰臣、C君等現身荃新天地，出席《智能愛人》宣傳活動。

對於《智能愛人》成功拉高TVB九點半時段的收視，問到會否想拍續集時，盈盈立即表示期望，並稱：「如果開續集我想演機械人。」

（左起）麥美恩、李佳芯、馮盈盈3位「是非精」在《智能愛人》合作。

至於麥美恩說：「希望飾演一個由人類變做男性機械人的角色。」另外，她在劇中與李佳芯合跳椅子舞表現獲讚，麥美恩稱二人在拍攝前練了幾個小時：「有鏡頭要威吔將我成個人倒吊，原本以為替身做，豈知導演話影到大頭，於是我親身上陣。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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