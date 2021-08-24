【智能愛人】馮盈盈期待開拍續集 麥美恩李佳芯苦練幾個小時椅子舞 娛樂 17:14 2021/08/24 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 馮盈盈、麥美恩出席《智能愛人》宣傳活動。 李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美恩、泰臣、C君等現身荃新天地，出席《智能愛人》宣傳活動。 對於《智能愛人》成功拉高TVB九點半時段的收視，問到會否想拍續集時，盈盈立即表示期望，並稱：「如果開續集我想演機械人。」 ▲ （左起）麥美恩、李佳芯、馮盈盈3位「是非精」在《智能愛人》合作。 至於麥美恩說：「希望飾演一個由人類變做男性機械人的角色。」另外，她在劇中與李佳芯合跳椅子舞表現獲讚，麥美恩稱二人在拍攝前練了幾個小時：「有鏡頭要威吔將我成個人倒吊，原本以為替身做，豈知導演話影到大頭，於是我親身上陣。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 16:14 2021/08/07 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 今日 13:22 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 你可能感興趣 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 17:26 2021/08/19 【智能愛人】麥美恩為送歡樂不介意演丑角 提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 16:14 2021/08/07 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 今日 13:22 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 馮盈盈 麥美恩 電視劇 TVB 學是學非 香港小姐 智能愛人