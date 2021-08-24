【收回中心】理大要求收回復康門診中心　指租約未有訂明屬永久 

▲ 理大要求收回復康門診中心，案件今於高等法院開審。資料圖片

理大於33年前與香港復康會合作，將理大校舍部分範圍以低價租金出租予復康會，供復康會經營門診中心，而對方則需向理大轉介需研製特殊器材的個案。理大早年入稟高院，要求收回門診中心，案件今（24日）於高等法院開審。理大一方指協議中未有訂定有關租約屬永久；復康中心則反駁指理大無權單方面更改協議條文。

原告香港理工大學；答辯人復康資源協會。理大一方早前於入稟狀中指，理大於1986年向賽馬會申請撥款，於校內興建復康科技中心，用以研發復康器材，理大獲批撥款後，以年租1萬元將校舍部分範圍向香港復康會出租，供對方提供門診服務，而復康會亦需向理大轉介需研發特殊器材的個案，惟後來接手業務的答辯人已多年沒有向理大轉介個案。

理大一方今於庭上作開案陳詞指，一旦雙方的合作結束，理大便再沒有理由將校舍「平租」予答辯人，並有權利要求對方遷出。對於答辯人聲稱有權永久使用校舍範圍，理大一方指若有關租約屬永久，協議上則不會出現「短期」等字眼，兩者的衝突反映雙方都明白，答辯人並非能夠永久租用校舍。理大一方又指協議中有隱含條款，說明只要給予合理通知期，理大隨時有權中止租約。

答辯人一方則於開案陳詞中指，對於理大當年向賽馬會申請撥款的計劃，復康會亦有貢獻，亦正因為有復康會的參與，有關撥款安排才得以獲批。答辯人又指出協議中有明確條文，確保理大無權作出單方面的更改，任何更改均需雙方協議才能成事，因此理大無權單方面中止租約。案件明（25日）續審。

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記者：楊詠渝